Plottier: hallaron una granada en un canal de desagüe

Un vecino alertó sobre la presencia de un objeto que aparentaba ser una granada de mano en inmediaciones de un desagüe del Loteo Caminos del Sol, en Plottier. Ante el posible riesgo, se desplegó un operativo de seguridad que incluyó el cierre preventivo del sector y la evacuación de trabajadores de una obra cercana.

Del procedimiento participaron el Centro de Operaciones Policiales (COP), la Comisaría Séptima de Plottier, la Dirección Bomberos —División Explosivos— y Tránsito municipal. Los especialistas verificaron el artefacto, lo levantaron y lo dejaron bajo resguardo para su posterior destrucción controlada.

Además, se realizó un rastrillaje preventivo en el sector, aunque no fueron encontrados otros elementos de interés. La intervención permitió retirar el objeto sin que se registraran personas afectadas.

El hallazgo activó un operativo de seguridad

El procedimiento comenzó luego de que un vecino detectara el objeto en las inmediaciones de un desagüe del Loteo Caminos del Sol.

La posibilidad de que se tratara de un artefacto explosivo llevó a los efectivos a establecer rápidamente perímetros de seguridad y restringir el tránsito de personas y vehículos en el sector.

Como medida preventiva, también fueron evacuados trabajadores que se encontraban realizando tareas en una obra cercana.

La intervención buscó evitar que vecinos, trabajadores o transeúntes se acercaran al objeto antes de que pudiera ser inspeccionado por personal capacitado.

Explosivos verificó y retiró el artefacto

Una vez asegurado el lugar, intervino la División Explosivos de la Dirección Bomberos, cuyos especialistas verificaron el elemento.

Posteriormente, procedieron a su levantamiento y resguardo, con destino a una posterior destrucción controlada.

La imagen que acompaña esta noticia es de carácter ilustrativo y muestra un objeto con características similares a una granada de mano. No se debe interpretar la imagen como una identificación oficial del modelo del artefacto encontrado.

El rastrillaje no encontró otros elementos

Después del retiro del objeto, los equipos realizaron un rastrillaje preventivo en el sector para determinar si podía haber otros elementos potencialmente peligrosos.

Según la información proporcionada por las autoridades, no se encontraron otros elementos de interés durante esa revisión.

Este punto resulta relevante porque permite establecer que, hasta el momento, el operativo no derivó en el hallazgo de más artefactos en las inmediaciones del desagüe.

El antecedente de otra granada encontrada en Neuquén

No es la primera vez que aparece un artefacto de este tipo en la ciudad. En mayo de 2025, una mujer que paseaba con su perro encontró una granada de mano en el centro oeste de Neuquén y avisó a la Policía. El personal especializado estableció entonces un perímetro y retiró el objeto.

Ese antecedente muestra por qué este tipo de hallazgos activa rápidamente protocolos de seguridad: la apariencia de un objeto puede generar una situación de riesgo aun antes de conocer su origen o estado.

También existen antecedentes recientes en la región de hallazgos de material que podría ser explosivo. En mayo de 2025, por ejemplo, apareció una munición de uso militar en un canal de General Roca, donde intervino personal especializado para asegurar y retirar el artefacto.