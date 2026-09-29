El gobernador Alberto Weretilneck promulgó la Ley 5895 y habilitó la puesta en marcha del esquema que permitirá destinar unos $7.000 millones a las rutas nacionales 22 y 151. La medida fue oficializada mediante el Decreto 901/26 y representa el paso administrativo necesario para comenzar a transformar en obras los recursos que la Provincia recibirá a partir de una inversión vinculada al desarrollo energético.

La norma ratifica el acuerdo suscripto entre Río Negro y Oldelval en el contexto del proyecto Duplicar Norte y establece que la totalidad del Aporte al Desarrollo Territorial comprometido por la empresa deberá destinarse exclusivamente al inicio de trabajos de reparación y mantenimiento sobre ambas rutas.

Los recursos no podrán ser utilizados para gastos corrientes ni incorporados a Rentas Generales. El objetivo es financiar las primeras intervenciones en dos corredores estratégicos para la producción, el transporte, el comercio y la circulación diaria de miles de personas en el Alto Valle y otras regiones de la provincia.

La ley había sido aprobada por la Legislatura con 37 votos afirmativos y siete negativos. Con la promulgación, el Gobierno provincial consolida una de las principales herramientas de financiamiento previstas para avanzar en la recuperación de rutas que desde hace años son motivo de reclamos por su estado de deterioro.

El aporte surge de la construcción de un nuevo oleoducto de aproximadamente 207 kilómetros, de los cuales 146 atravesarán territorio rionegrino. Además del financiamiento para las rutas, el acuerdo prevé que Oldelval abone una tasa anual de 200.000 dólares para tareas de fiscalización y control de la actividad.

La decisión se enmarca en la estrategia impulsada por Weretilneck para que parte de los recursos generados por las inversiones energéticas queden en Río Negro y se transformen en infraestructura destinada a mejorar la seguridad vial y la conectividad provincial.