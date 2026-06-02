Una excursión de montaña terminó en tragedia en la provincia de Tierra del Fuego. Un guía de turismo de Ushuaia y una turista uruguaya fueron hallados sin vida en el sector superior del glaciar Vinciguerra, luego de un operativo de búsqueda desplegado por equipos de rescate.

Quiénes eran las víctimas de la trágica excursión al glaciar Vinciguerra

Las víctimas fueron identificadas como Emiliano Feida, guía de montaña de aproximadamente 40 años, y Abril Melina Marino Pereira, una turista uruguaya de 25 años que participaba de la travesía.

La alerta se activó durante la noche del lunes cuando las autoridades fueron notificadas de que ambos excursionistas no habían regresado en el horario previsto. A partir de ese momento, la Comisión de Auxilio de Ushuaia y la Policía provincial iniciaron un operativo de búsqueda en una zona caracterizada por su complejidad geográfica y condiciones climáticas cambiantes.

Los rescatistas lograron localizar los cuerpos durante la madrugada y posteriormente llevaron adelante una compleja tarea de extracción en alta montaña. El operativo incluyó apoyo aéreo para trasladar los cuerpos hasta una zona segura y completar el descenso hacia la ciudad. Aunque las causas del hecho continúan bajo investigación, las primeras hipótesis indican que ambas víctimas habrían sufrido una caída en un sector técnico del glaciar, perdiendo la vida en el lugar.

El glaciar Vinciguerra es uno de los destinos más visitados por quienes realizan trekking en Ushuaia, aunque también es considerado uno de los recorridos de mayor exigencia física. El trayecto demanda varias horas de marcha y atraviesa sectores de roca húmeda, pendientes pronunciadas, turbales y superficies con hielo o nieve.

La noticia generó conmoción en la comunidad fueguina, especialmente entre los guías de montaña y rescatistas de la región, donde Feida era reconocido por su experiencia en actividades de trekking y excursiones en la Cordillera.