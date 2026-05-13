Un neuquino especialista en medicina de altura brilla en Estados Unidos tras haber estudiado en Argentina y haberse especializado en atención para quienes realizan actividades en altura. Actualmente reside en Colorado, a una hora de Denver, donde trabaja en el Hospital de Frisco, como director del departamento de Medicina Interna. Además tiene su propia clínica con su esposa, donde hace medicina ambulatoria con consultoría en medicina de altura y de expedición.

Maximiliano Smolkin, en diálogo con el programa Entretiempo de AM550, explicó que medicina de altura es para pacientes que se dedican a montañismo o ascensos, por ejemplo Aconcagua o Everest.

Cómo fue su carrera, en Argentina y Estados Unidos

El neuquino hizo su formación en la Universidad Nacional de Córdoba tras finalizar la secundaria, donde estudió seis años de Medicina. Mientras tanto, durante el verano trabajaba en un centro de ski de Estados Unidos, donde comenzó a tener contacto con las montañas.

Una vez recibido, logró hacer la reválida en Colorado con un contrato de investigación de la Universidad de allí. "Una vez que obtuve la reválida de mi título de Argentina me convocaron para ser residente de Medicina en la Universidad de Colorado, siendo el único extranjero de mi clase", relata.

La especialidad de Medicina de Lugares Agrestes la hizo tras mudarse de Denver a la montaña, lo cual incluye de altura.

Cuál es su trabajo actualmente

"Muchos pacientes vienen a verme para hacerse chequeos previos a esas expediciones", detalló. Pero también hace telemedicina para equipos de montañismo que se encuentran a distancia, recomendando qué deberían hacer en la montaña.

Otro de sus roles es ayudar a vecinos que viven a 3000 metros de altura y tienen problemas para adaptar su vida cotidiana a la altura. "La adaptación al cuerpo humano llega hasta cierto punto, los sistemas de aclimatación fallan con la edad, de a poco. Hay gente que está sobreviviendo a la altura con efectos secundarios a la larga y otros no tienen problema", explicó.

Smolkin indicó que la mayoría de la gente que vive allí utiliza oxígeno nocturno para prevenir problemas futuros, sin tener ninguna condición en la actualidad.

"Uno se siente con falta de aire los primeros días, como en Jujuy o Salta, no necesité oxígeno", sin embargo, aclaró que los niños cuando nacen suelen estar en oxígeno por uno dos meses hasta que los pulmones se aclimatan y desarrollan.

El neuquino Smolkin indica que son muchos los especialistas en medicina de rescate, pero que especialistas de alta altura (a partir de 2500 metros o 3000) son pocos.

Sus deseos y mensajes para Neuquén

Smolkin comentó que aún no ha ido al Everest pero que planea ir en breve. "Para ir a trabajar se necesita mucho tiempo, preparación y tiempo en las diferentes alturas para poder funcionar", explicó, "para ir a Acongagua estuvimos tres semanas".

Por último, el médico manifestó que recuerda con mucho cariño Neuquén, a sus amigos y familiares. "Mi sueño es poder contactar con la Universidad del Comahue para alguna capacitación ad honorem para devolver un poco de la educación pública que recibí yo, a la cual quiero muchísimo", finalizó Smolkin.

La entrevista completa: