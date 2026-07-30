La Policía de Río Negro inició la búsqueda de Almendra Alexis Ariel, un joven de 20 años que fue visto por última vez este miércoles alrededor de las 14:30 horas en Roca. Además, se pidió la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita dar con su paradero.

El joven es de contextura delgada, mide 1,70 metros de estatura, tiene tez trigueña, cabello corto oscuro ondulado y ojos marrones oscuros. Como seña particular, presenta una aparente herida en una de sus manos, lo que constituye un dato relevante para su identificación.

Al momento de ser visto vestía una remera negra de manga corta, un pantalón corto azul y se encontraba descalzo, detalle que refuerza la preocupación de las autoridades por su situación y estado físico.

La Policía indicó que el caso está bajo investigación y que personal de la Comisaría 21 de Roca coordina las tareas de búsqueda. Se solicitó a la población que, ante cualquier información, se comunique de inmediato a la línea 911 de emergencias o se acerque a la unidad policial más cercana.

Las autoridades remarcaron que la colaboración ciudadana resulta fundamental para avanzar en la investigación y dar con el paradero del joven. El operativo de búsqueda se incluye en las acciones de prevención y seguridad que despliega la fuerza provincial en la región, con el objetivo de brindar respuestas rápidas a la familia y a la comunidad.

La participación activa de los vecinos puede ser determinante para aportar datos que permitan reconstruir los últimos movimientos del joven y orientar las tareas de investigación.