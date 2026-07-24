Intensifican la búsqueda de un hombre de 72 años que desapareció este jueves en Roca

La Policía de Río Negro solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Rubén Roberto Flores, de 72 años, quien fue visto por última vez este jueves. La búsqueda se centraliza en la Comisaría 31° de Roca, la unidad policial interviniente en el operativo.

Flores es de nacionalidad argentina, de contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene tez trigueña, cabello canoso y corto, y ojos marrones. Entre sus señas particulares se destaca un tatuaje en el brazo izquierdo con la inscripción “Nito”, acompañado de una calavera y huesos. Cualquier información que pueda contribuir a su localización podrá ser comunicada a cualquier dependencia policial, al 911 o acercada a la Comisaría 31° de Roca, donde se centraliza la investigación.La fuerza provincial recordó que la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición no fue aportada, por lo que se solicita especial atención a sus características físicas y señas particulares.

Desde la policia se destacó que la participación de la comunidad es clave en este tipo de casos, ya que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar determinante para avanzar en la investigación. En este sentido, se subrayó la importancia de la coordinación entre las unidades preventoras, el Ministerio Público Fiscal y los organismos de seguridad, lo que permite articular esfuerzos y garantizar un abordaje integral.

La fuerza provincial insistió en que la comunidad debe mantener la alerta y aportar cualquier dato que pueda contribuir a esclarecer el paradero del hombre. Se destacó que la colaboración ciudadana ha resultado determinante para localizar personas.