La búsqueda de José y Leo, los hermanos de 10 y 12 años que permanecían desaparecidos desde el domingo en Santa Cruz, terminó este jueves con el hallazgo de sus cuerpos en la zona de Palermo Aike.

La confirmación fue realizada por el Gobierno de Santa Cruz durante el quinto día del operativo. El primer cuerpo fue divisado desde un helicóptero durante uno de los sobrevuelos realizados en el área, mientras que el segundo fue localizado horas más tarde en cercanías de un puente.

En el lugar trabajaban personal de salud y profesionales de la psicología, quienes comenzaron a brindar asistencia y contención a la familia de los chicos.

“En el quinto día de búsqueda se encontró sin vida a José y Leo, de 10 y 12 años”, comunicaron oficialmente las autoridades provinciales. Tras los hallazgos continuaban las actuaciones correspondientes y las tareas de los equipos que participaron del operativo.

La búsqueda había movilizado de manera conjunta a efectivos de la Policía de Santa Cruz, Bomberos, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional, además de personal perteneciente a distintas áreas del gobierno provincial.

Qué ocurrió con los dos hermanos

José y Leo habían sido vistos por última vez durante la tarde del domingo 25 de octubre en el sector conocido como La Toma, en Palermo Aike, sobre la Ruta Nacional 40. Según las primeras averiguaciones, los chicos se encontraban jugando en el río junto a otros dos hermanos, de 14 y 15 años. En determinado momento, estos últimos dejaron de verlos y se dio aviso de la desaparición.

El llamado al 911 ingresó alrededor de las 16 y a partir de ese momento comenzó el operativo para encontrarlos, que se extendió durante cinco días por tierra, agua y aire. Los dos hermanos, además, compartían su actividad deportiva: jugaban al fútbol en el Club Talleres de Río Gallegos.

Este jueves, los sobrevuelos permitieron localizar primero uno de los cuerpos en Palermo Aike y posteriormente el segundo en cercanías del puente. En el lugar continuaban las actuaciones de las autoridades provinciales.