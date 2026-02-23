Mario César García se encuentra desaparecido desde la tarde del 8 de diciembre de 2025 en la provincia de Santa Cruz, y las autoridades sospechan que su desaparición estaría vinculada con un homicidio.

La última vez que se lo vio fue cuando subió a la parte trasera de una camioneta Chevrolet S10 blanca, modelo antiguo, con vidrios polarizados, doble cabina y caja sin jaula antivuelco. Desde entonces, no se tienen noticias de su paradero.

Ante la falta de avances en la investigación, el Juzgado Provincial de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia, a cargo de Marcos Pérez Soruco, solicitó al Ministerio de Seguridad Nacional que se ofrezca una recompensa para incentivar la colaboración ciudadana. Esta medida fue oficializada mediante la Resolución 131/2026, basada en un oficio fechado el 28 de enero de 2026.

Recompensa del Ministerio de Seguridad en 5 millones de pesos

El Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad ofrece un pago de 5 millones de pesos a quien brinde información útil que permita dar con Mario García. La recompensa se entregará en la sede del ministerio o en el lugar que se designe.

Las autoridades enfatizan que la colaboración debe provenir de personas que no hayan participado en los hechos delictivos relacionados con la desaparición. Quienes dispongan de datos pueden comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas para aportar información.

Hasta el momento, las medidas probatorias realizadas no han logrado resultados positivos, por lo que este llamado a la comunidad es fundamental para avanzar en la investigación que apunta a un posible homicidio.