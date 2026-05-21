Un trágico siniestro vial se registró este jueves, alrededor de las 8 de la mañana, cuando un automóvil volcó en el trayecto que conecta Isla Jordán con Las Perlas, en Cipolletti. El Comando Radioeléctrico informó sobre el accidente y personal del Cuerpo de Seguridad Vial acudió de inmediato al lugar. Al llegar, constataron que en el vehículo viajaban tres personas adultas y que, lamentablemente, el conductor falleció en el acto como consecuencia del vuelco.

Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro y garantizar la asistencia a los sobrevivientes. El tránsito en la zona se vio afectado mientras se realizaban las pericias y el retiro del vehículo.

El hecho generó conmoción en la comunidad, dado que el camino rural que une Cipolletti con Las Perlas es utilizado diariamente por vecinos y trabajadores de la región. La investigación judicial y policial continuará para establecer las circunstancias que derivaron en el accidente.

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