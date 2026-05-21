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En la margen sur de Cipolletti

Trágico vuelco camino a Las Perlas: el conductor murió en el acto y hay conmoción por el brutal accidente

Un hombre falleció esta mañana en Cipolletti luego de que un vehículo volcara en el camino que une Isla Jordán con la balsa Las Perlas. En el auto viajaban tres adultos; el conductor murió en el lugar

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Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Jueves, 21 de mayo de 2026 a las 10:21
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El accidente ocurrió en el camino entre Isla Jordán y Las Perlas

Un trágico siniestro vial se registró este jueves, alrededor de las 8 de la mañana, cuando un automóvil volcó en el trayecto que conecta Isla Jordán con Las Perlas, en Cipolletti. El Comando Radioeléctrico informó sobre el accidente y personal del Cuerpo de Seguridad Vial acudió de inmediato al lugar. Al llegar, constataron que en el vehículo viajaban tres personas adultas y que, lamentablemente, el conductor falleció en el acto como consecuencia del vuelco.

Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro y garantizar la asistencia a los sobrevivientes. El tránsito en la zona se vio afectado mientras se realizaban las pericias y el retiro del vehículo.

El hecho generó conmoción en la comunidad, dado que el camino rural que une Cipolletti con Las Perlas es utilizado diariamente por vecinos y trabajadores de la región. La investigación judicial y policial continuará para establecer las circunstancias que derivaron en el accidente.

*NOTICIA EN DESARROLLO* 

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