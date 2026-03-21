Un grupo de trapitos incendió una casilla de seguridad ubicada en el ingreso a un predio del ex aserradero Lozano, sobre la calle José Ianni, en el Casco Viejo de la ciudad de Centenario. El lugar había sido desmantelado semanas atrás, ya que era utilizado como aguantadero.

El incidente ocurrió este viernes, alrededor de las 20 y las llamas alcanzaron colchones y otros elementos altamente inflamables, lo que generó una densa columna de humo que rápidamente alertó a los vecinos de la zona. El fuego se propagó por el interior de la construcción, donde también había una fosa con cableado, además de un bidón con aceite y una botella con alcohol, lo que incrementó el riesgo.

Foto: gentileza Centenario Digital.

Bomberos Voluntarios de Centenario acudieron tras el aviso de los propietarios y lograron controlar el incendio en pocos minutos, según informó Centenario Digital. Sin embargo, el humo se había extendido por toda la pequeña estructura de ladrillo.

Vecinos los habían echado del lugar

Cabe recordar que semanas atrás se había realizado un operativo policial en el lugar, durante el cual habían desalojado a personas que lo utilizaban como aguantadero. Incluso, en la misma jornada del incendio, vecinos habían expulsado a otro grupo que se encontraba allí. Horas más tarde, se desató el fuego.