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Sábado 14 de Marzo, Neuquén, Argentina
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Violencia en las calles

Guerra de trapitos en pleno centro neuquino: por los piedrazos, corridas y daños materiales, los vecinos tuvieron que resguardarse

El episodio generó preocupación entre comerciantes y vecinos. Algunos autos estacionados sufrieron daños mientras la Policía intervino para dispersar a los involucrados.

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Sabado, 14 de marzo de 2026 a las 09:55
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El enfrentamiento comenzó con una discusión entre varias personas que trabajan en el cuidado informal de autos en la zona.

Momentos de fuerte tensión se vivieron este viernes por la noche en el centro de Neuquén capital, cuando una pelea entre trapitos derivó en corridas, lanzamiento de piedras y daños en vehículos estacionados.

El enfrentamiento comenzó con una discusión entre varias personas que trabajan en el cuidado informal de autos en la zona. En pocos minutos la situación escaló a golpes y agresiones, lo que provocó escenas de caos en calles con alto movimiento de peatones.

Testigos contaron que algunos de los involucrados comenzaron a arrojar piedras, lo que generó corridas y obligó a comerciantes y transeúntes a resguardarse mientras ocurría el enfrentamiento.

La Policía desplegó un operativo para dispersar a los involucrados

Ante el desorden que se generó en el sector, efectivos de la Policía de Neuquén llegaron al lugar para intentar separar a los grupos y restablecer la calma.

La presencia de los móviles policiales permitió dispersar a varios de los participantes, mientras se realizaban recorridas por las calles cercanas para evitar que el conflicto continuara. Hasta el momento no se informó oficialmente si hubo personas demoradas o heridas durante el episodio.

Algunos vehículos estacionados resultaron dañados

Vecinos y comerciantes de la zona señalaron que durante la pelea algunos autos estacionados terminaron con golpes y daños menores producto de las piedras que se arrojaron durante la confrontación. Con el correr de los minutos la situación comenzó a normalizarse, aunque la presencia policial continuó en el sector para prevenir nuevos incidentes. 

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