Momentos de fuerte tensión se vivieron este viernes por la noche en el centro de Neuquén capital, cuando una pelea entre trapitos derivó en corridas, lanzamiento de piedras y daños en vehículos estacionados.

El enfrentamiento comenzó con una discusión entre varias personas que trabajan en el cuidado informal de autos en la zona. En pocos minutos la situación escaló a golpes y agresiones, lo que provocó escenas de caos en calles con alto movimiento de peatones.

Testigos contaron que algunos de los involucrados comenzaron a arrojar piedras, lo que generó corridas y obligó a comerciantes y transeúntes a resguardarse mientras ocurría el enfrentamiento.

La Policía desplegó un operativo para dispersar a los involucrados

Ante el desorden que se generó en el sector, efectivos de la Policía de Neuquén llegaron al lugar para intentar separar a los grupos y restablecer la calma.

La presencia de los móviles policiales permitió dispersar a varios de los participantes, mientras se realizaban recorridas por las calles cercanas para evitar que el conflicto continuara. Hasta el momento no se informó oficialmente si hubo personas demoradas o heridas durante el episodio.

Algunos vehículos estacionados resultaron dañados

Vecinos y comerciantes de la zona señalaron que durante la pelea algunos autos estacionados terminaron con golpes y daños menores producto de las piedras que se arrojaron durante la confrontación. Con el correr de los minutos la situación comenzó a normalizarse, aunque la presencia policial continuó en el sector para prevenir nuevos incidentes.