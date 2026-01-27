Frente a la problemática situación con los lavavidrios en Cipolletti, desde enero la Municipalidad, a través de la Secretaría de Fiscalización de la Municipalidad de Cipolletti, junto a la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de la Policía de Río Negro, desplegaron acciones preventivas en la ciudad para controlar la actividad y labrar las actas correspondientes.

Desde el Ejecutivo han manifestado que tenían más de 600 denuncias por inseguridad y conflictos con estos llamados limpiavidrios o lavacoches, por ello comenzaron con un operativo de control para saber quiénes son y a qué se dedican. En caso de notar irregularidades, han realizado actas de infracción e incluso detenciones.

El intendente Rodrigo Buteler manifestó en sus redes sociales que "se terminó la viveza de apretar a la gente en la calle", aseguró. Los controles surgen a partir de la ordenanza municipal que prohíbe esta actividad de "trapitos" en la ciudad.

"Esto es por algo simple: cuidar la seguridad y la tranquilidad de los vecinos, para que nadie tenga que pagar “por miedo” ni sentirse intimidado al estacionar o circular. La realidad es clara: la mayoría no son de Cipolletti, y varios tienen antecedentes policiales. Acá no vienen a “trabajar”: vienen a molestar, amenazar y generar conflicto. Cada día se ven menos. Cada día se van más Y vamos a seguir hasta recuperar el orden en cada punto de la ciudad", explicó el intendente.

Qué detallaron desde Fiscalización

El Director de Fiscalización, Diego Zuñiga, indicó en diálogo con Canal de Noticias 24/7 que la Dirección de Comercio está relevando la actividad e inspeccionando todos los semáforos de la ciudad, espacios públicos y plazas. Detalló que en estos días se han labrado 20 actas y detuvieron a dos personas por resistencia a la autoridad y agresiones hacia la policía.

Sostienen que el número de estas personas ha bajado notablemente y que incluso las últimas noches finalizaron temprano las guardias ya que no encontraban más trapitos en las calles.

Agregó que el objetivo del municipio es que la ciudad esté ordenada, segura, que el espacio público se use de forma responsable y que estas actividades no afecten la rutina de los cipoleños.

"Nos llamó la atención que no son cipoleños, vienen de paso y son muy conocidos en el ambiente delictivo, no vamos a permitir que vengan a apretar a los vecinos cipoleños".

También detalló que en al controlar las pertenencias de estas personas hallaron armas blancas, elementos para consumir estupefacientes y que en el 90% de los casos tienen antecedentes penales.

Zuñiga explicó que una vez detectada la infracción se informa a la persona que realiza la actividad y si lo vuelve a repetir se lo sanciona. En caso de una segunda sanción se puede dar intervención al Ministerio Público Fiscal y a las fuerzas policiales para detenerlo, ya que la ordenanza prevé hasta cinco días de arresto.

Aclaró que no piden que dejen la ciudad, sino que se les informa que su actividad está prohibida.

"Tienen problemas de adicción y roban para consumir, a los que son cipoleños los vamos a asistir, la Secretaría de Desarrollo Humano está trabajando en eso pero la mayoría no son de Cipolletti".

Agregó que una de la situación más difícil fue en el semáforo de Alem y Brentana, donde un sujeto con delitos y causas penales vigentes se volvió agresivo con el personal. "Viene dando resultados positivos, desde que empezó la ordenanza notamos la disminución del 80% de esta actividad en los semáforos", finalizó.

Los vecinos pueden denunciar estos hechos a la central 109 y la guardia de Comercio junto a personal policial se encargarán de comprobar la situación y tomar medidas.