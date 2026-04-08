Trasladaron en un vuelo sanitario a la ciudad de Neuquén al motociclista de 37 años que protagonizó un grave accidente en la Ruta Nacional 40, a pocos kilómetros de Chos Malal.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8:40, a la altura del puente del arroyo Truquico. Según los primeros datos, el hombre circulaba en sentido norte-sur cuando perdió el control de la motocicleta en una zona de curvas y se desvió hacia la banquina. De acuerdo con la información policial, el rodado recorrió unos 80 metros fuera de la calzada, perdiendo contacto con el suelo en dos ocasiones, hasta que finalmente cayó al arroyo, donde tanto el conductor como la moto quedaron tendidos en el cauce.

En una primera instancia, el herido fue asistido en el lugar y trasladado en ambulancia al hospital Gregorio Álvarez de Chos Malal. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, se resolvió su derivación a una clínica de la capital neuquina en avión sanitario. En este contexto, el parte médico indicó que presenta fracturas en miembros superiores e inferiores —peroné, cúbito y radio—, además de una fractura compleja en la primera vértebra lumbar con compromiso del canal medular.

En el lugar del siniestro trabajó personal policial junto a peritos de Criminalística, quienes realizaron las tareas para determinar la mecánica del hecho. Los indicios descartan la participación de terceros en el accidente, que continúa bajo investigación.