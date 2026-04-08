Encontraron ampollas de fentanilo del laboratorio de Ariel García Furfaro en el departamento del enfermero hallado muerto en Palermo, y la Justicia investiga un posible vínculo con la causa por droga contaminada.

El hallazgo se produjo en el domicilio que alquilaba Eduardo Bentancourt, de 44 años, quien fue encontrado sin vida el pasado 3 de abril. Entre los elementos secuestrados por los investigadores había una gran cantidad de ampollas de distintos medicamentos, además de jeringas, celulares y documentación.

Entre esas ampollas, al menos tres correspondían a fentanilo-citrato 0,05 mg inyectable del laboratorio HLB Pharma Group, un dato que encendió alertas por su posible conexión con la causa judicial que investiga un lote de fentanilo presuntamente contaminado, vinculado a la muerte de más de un centenar de personas.

En el mismo lugar también se encontraron otras drogas como propofol, lidocaína, dipirona, midazolam, diazepam, morfina y difenhidramina, entre muchas más. Algunas de estas ampollas también pertenecerían al mismo laboratorio investigado.

La causa por el fentanilo adulterado está a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, quien analiza la posible relación entre la circulación de estos medicamentos y múltiples fallecimientos registrados en el país.

Cabe recordar que el 13 de mayo de 2025, la ANMAT prohibió el uso, comercialización y distribución de este producto en todo el territorio nacional, tras detectarse un desvío de calidad.

La medida se tomó luego de que el Hospital Italiano de La Plata reportara un brote bacteriano asociado al uso de ese fármaco, con la presencia de microorganismos como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii en pacientes que habían recibido dosis del producto.

Días después, la ANMAT ordenó el retiro y decomiso de los lotes sospechados, en el marco de la investigación judicial en curso. Incluso, semanas más tarde, amplió la prohibición a otros medicamentos del mismo laboratorio, como diclofenac sódico y morfina.

Ahora, el hallazgo de estas ampollas en el departamento de Bentancourt abre nuevos interrogantes: los investigadores buscan determinar si esos productos llegaron al lugar antes o después de la prohibición oficial. En caso de haber sido distribuidos posteriormente, podría evidenciar fallas en el proceso de retiro ordenado por la Justicia.