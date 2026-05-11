Una mujer de 29 años y su hija de apenas 4 volvieron a nacer este domingo por la tarde sobre la Ruta Nacional 250, cuando el auto en el que regresaban a Roca volcó violentamente tras un despiste provocado, presuntamente, por el encandilamiento del sol. Ambas resultaron con golpes calificados como leves.

El dramático siniestro ocurrió a unos 20 kilómetros de Pomona, en dirección a El Solito, y terminó con el Toyota Etios rojo apoyado sobre uno de sus laterales, fuera de la calzada.

El impactante episodio se registró minutos antes de las 18 del domingo, a la altura del kilómetro 245, en momentos en que madre e hija emprendían el regreso hacia Roca después de haber salido de Viedma. El viaje transcurría con normalidad hasta que, según la información preliminar, el reflejo del sol habría reducido drásticamente la visibilidad de la conductora en un tramo abierto de la ruta.

Fue entonces cuando se desencadenó la desesperante secuencia. El vehículo mordió la banquina derecha y, en cuestión de segundos, la mujer perdió el control del rodado. Al intentar regresar a la calzada, el auto cruzó de manera descontrolada, despistó y terminó volcando sobre la sub banquina contraria.

La imagen que encontraron quienes llegaron primero al lugar era alarmante: el Etios había quedado recostado sobre uno de sus laterales y mirando en sentido contrario al tránsito.

Además del miedo lógico por el vuelco, la mayor preocupación estaba puesta en la pequeña de 4 años que viajaba junto a su madre en el interior del vehículo. Automovilistas que circulaban por la zona alertaron rápidamente a las autoridades, mientras efectivos del Destacamento de Seguridad Vial de Pomona acudieron para asistir a las víctimas y asegurar el sector.

Posteriormente, madre e hija fueron trasladadas en un vehículo particular hasta el hospital de Pomona. Allí, tras ser examinadas por los médicos, se confirmó que ambas presentaban lesiones leves y estaban fuera de peligro, algo que muchos calificaron como un verdadero milagro teniendo en cuenta cómo terminó el auto tras el vuelco.