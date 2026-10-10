Tres allanamientos simultáneos realizados este sábado por la mañana en distintos sectores de General Roca permitieron secuestrar una pistola calibre 22, decenas de municiones y una motocicleta con irregularidades en su identificación. Los operativos se llevaron adelante en el marco de una causa judicial por amenazas con arma de fuego.

Las diligencias estuvieron a cargo de la División Investigaciones de General Roca, con la colaboración del Grupo Especial COER de General Roca y Villa Regina, además de efectivos de la Subcomisaría 69ª y la Comisaría 31ª.

General Roca: dónde se realizaron los tres allanamientos

Uno de los procedimientos se concretó en una vivienda ubicada en calle La Cigüeña al 1400. Allí, el personal policial localizó al presunto autor del hecho investigado, quien quedó notificado de la causa judicial.

En un segundo domicilio, situado sobre calle Islas Orcadas, entre Gavilán y Cauquén, los efectivos secuestraron cinco municiones calibre 22.

El tercer allanamiento se realizó en una vivienda de calle Picaflor al 800, en el barrio Quinta 25. En ese lugar, los investigadores encontraron una pistola semiautomática calibre 22, marca T.A.L.A., junto con su cargador, 62 municiones del mismo calibre y una munición de 9 milímetros.

Los elementos fueron secuestrados con intervención del Gabinete de Criminalística para las actuaciones correspondientes.

Secuestraron una moto con el motor limado y sin numeración de chasis

Durante la inspección de un depósito ubicado en el mismo terreno de calle Picaflor, los policías encontraron una motocicleta Gilera 150 que presentaba irregularidades en sus identificaciones.

Según se informó, el rodado tenía el número de motor limado y carecía de numeración de chasis. Ante esta situación, el fiscal Marcelo Ramos dispuso su secuestro.

Además, una mujer fue trasladada a la sede de la División Investigaciones para ser notificada de una causa por presunta tenencia ilegal de arma de fuego y adulteración de un motovehículo.

La investigación continúa bajo intervención judicial

Los procedimientos permitieron incorporar elementos de interés para la investigación por amenazas con arma de fuego y avanzar con otras actuaciones vinculadas con la tenencia del armamento y las irregularidades detectadas en la motocicleta.

Los allanamientos se realizaron de manera coordinada entre distintas unidades policiales, con intervención de la Fiscalía en las medidas dispuestas a partir de los resultados obtenidos.