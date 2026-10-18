En el marco de una investigación por un hecho delictivo contra un comercio dedicado a la venta de computadoras y artículos electrónicos, la Policía realizó el viernes 16 dos allanamientos que permitieron secuestrar diversos elementos de interés para la causa y demorar a tres personas en San Martín de los Andes.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la División Brigada de Investigaciones Zona Sur, con la colaboración de efectivos de la Comisaría 23 y de la División Comando Radioeléctrico de San Martín de los Andes.

Durante los allanamientos, realizados en dos domicilios de la ciudad, se secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir, una gorra, una mochila y otros elementos que podrían estar vinculados con la investigación. También se hallaron dos notebooks, dos relojes inteligentes, un parlante inalámbrico y auriculares, entre otros dispositivos electrónicos.

Como resultado de las diligencias, fueron demorados dos hombres y una mujer.

Por disposición de la fiscal interviniente, la mujer quedó detenida, mientras que los tres involucrados quedaron a disposición de la Justicia