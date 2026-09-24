Nuevamente rompieron la vidriera con piedrazos en la vinoteca Del Puerto, ubicada sobre avenida Arrayanes al 100 de Villa La Angostura, en un nuevo intento de robo ocurrido apenas diez días después de un episodio similar. Esta vez, tres personas encapuchadas atacaron uno de los vidrios del comercio durante la madrugada.

El nuevo hecho se registró este jueves 24 de septiembre alrededor de las 3:26, cuando los tres sospechosos rompieron nuevamente una de las vidrieras con la intención de ingresar al establecimiento. Sin embargo, la alarma del local se activó antes de que pudieran concretar el robo y los individuos escaparon del lugar sin llevarse elementos.

Tres sujetos encapuchados quedaron registrados por las cámaras de seguridad.

Los movimientos de los tres sujetos quedaron registrados por las cámaras de seguridad del comercio. Las imágenes serán analizadas para intentar identificar a los responsables y determinar si existe alguna relación con el episodio ocurrido días atrás, según informó el sitio de noticias Diario Andino.

Otro robo, hace apenas diez días

El nuevo intento se produjo apenas diez días después de que la misma vinoteca fuera blanco de un robo con características similares. En aquella oportunidad, dos jóvenes con los rostros cubiertos rompieron uno de los vidrios utilizando piedras y lograron ingresar al sector de la galería.

De acuerdo con las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, los dos sospechosos accedieron al establecimiento durante la madrugada por la parte trasera del comercio, que comunica con el interior de una galería. Una vez dentro, tomaron una botella de vino que se encontraba exhibida y escaparon del lugar.

Al igual que en el nuevo episodio, los responsables quedaron registrados por las cámaras de seguridad mientras cometían el hecho. La reiteración del ataque contra el mismo comercio vuelve a poner el foco en la seguridad de los locales ubicados en ese sector de Villa La Angostura.

En el nuevo episodio, la activación de la alarma permitió frustrar el ingreso y evitar que los sospechosos concretaran el robo. Ahora, las imágenes del sistema de videovigilancia forman parte de las actuaciones para avanzar en la identificación de las tres personas que participaron del intento.