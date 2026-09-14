Piedrazos contra el vidrio para llevarse una botella

Un nuevo robo generó preocupación en un comercio de Villa La Angostura durante la madrugada de este domingo. Dos jóvenes encapuchados rompieron uno de los vidrios de una vinoteca ubicada en la primera cuadra de la avenida Arrayanes y entraron al local para llevarse una botella de vino.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, que captaron a los dos individuos con el rostro cubierto mientras accedían al comercio por la parte trasera, en un sector que da al interior de la galería.

Según la información aportada, los delincuentes utilizaron piedras para romper el cristal y abrirse paso hacia el interior.

Dos encapuchados quedaron registrados durante el robo a la vinoteca. Foto: Gentileza Diario Andino

El botín: una botella de vino

Una vez dentro del comercio, los jóvenes tomaron una botella de vino que se encontraba en exposición y escaparon del lugar.

El robo dejó una particularidad que agrava el perjuicio para el propietario: los daños ocasionados durante el ingreso serían considerablemente mayores que el valor del producto sustraído.

El comerciante deberá afrontar ahora las consecuencias de la rotura del vidrio, además de la pérdida de la mercadería.

El robo ocurrió durante la madrugada en la avenida Arrayanes.

Las cámaras podrían ayudar a identificar a los autores

Las imágenes de seguridad permitirían observar a los dos jóvenes con el rostro cubierto. El registro será uno de los elementos que el propietario aportará a la Policía para intentar avanzar en la identificación de los responsables.

El dueño del comercio se encuentra radicando la denuncia correspondiente en la comisaría. La investigación buscará establecer quiénes fueron los autores del robo y determinar las circunstancias en las que ingresaron al local.