La madrugada del lunes dejó dos hechos de inseguridad contra comercios en distintos puntos del centro de Villa La Angostura. En uno de los casos, dos jóvenes encapuchados rompieron un vidrio, ingresaron a una vinoteca de la avenida Arrayanes y escaparon con una botella de vino. Horas después, otro comercio ubicado sobre Boulevard Pascotto al 130 sufrió un ataque similar, aunque los delincuentes no lograron ingresar.

Los episodios generaron preocupación entre los comerciantes y ahora se busca determinar si ambos hechos fueron cometidos por los mismos autores.

El robo en la vinoteca

El primero de los hechos ocurrió en una vinoteca ubicada en la primera cuadra de la avenida Arrayanes. De acuerdo con las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, dos jóvenes con el rostro cubierto ingresaron al establecimiento durante la madrugada.

Los sospechosos accedieron por la parte trasera del comercio, que da al interior de una galería, y utilizaron piedras para romper uno de los vidrios. Una vez dentro, se llevaron una botella de vino que estaba exhibida y huyeron.

Las cámaras de seguridad permitieron registrar a los dos individuos durante el ingreso y serán aportadas a la investigación para intentar establecer su identidad.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue que los daños ocasionados en el comercio serían considerablemente mayores al valor del elemento sustraído.

Otro comercio atacado a piedrazos

Durante esa misma madrugada, otro local comercial fue blanco de un ataque en Boulevard Pascotto al 130. El propietario descubrió lo ocurrido recién alrededor de las 9:30, cuando llegó para abrir el negocio.

El frente del comercio es completamente vidriado y desde el exterior pueden observarse las bebidas alcohólicas que se encuentran en exhibición. Según explicó el comerciante, los autores rompieron uno de los vidrios, pero no consiguieron atravesar el segundo, por lo que finalmente no pudieron ingresar.

La modalidad llamó la atención debido a las similitudes con el ataque a la vinoteca ocurrido horas antes. Por ese motivo, se analizará si ambos episodios podrían estar relacionados y si fueron protagonizados por los mismos dos encapuchados que quedaron registrados en las cámaras de la vinoteca.

En este segundo comercio también existen cámaras de seguridad, aunque el propietario indicó que no registraron el momento exacto del ataque. La intención ahora es solicitar imágenes de otros locales de la zona que puedan aportar información sobre los movimientos de los sospechosos.

Preocupación entre los comerciantes

El propietario del comercio de Boulevard Pascotto aseguró que no es la primera vez que sufre hechos de inseguridad. Recordó que anteriormente también habían roto uno de los cristales del local y señaló que entre octubre del año pasado y este año ingresaron dos veces a robar.

Según relató, en esos episodios, al igual que en el ocurrido ahora, el principal objetivo fueron las bebidas alcohólicas.

La sucesión de hechos durante una misma madrugada volvió a generar preocupación entre comerciantes de Villa La Angostura. Mientras se avanza con las denuncias y el análisis de las imágenes de seguridad, la investigación busca establecer si los dos ataques forman parte de una misma secuencia delictiva.