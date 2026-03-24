El fin de semana XXL por el feriado del Día de la Memoria y el no laborable dejó como saldo una gran cantidad de accidentes viales ocurridos en Neuquén. La ruta 7 fue escenario de dos graves incidentes con heridos.

El primer grave accidente

Uno de ellos involucró a tres vehículos y se destacó que, a pesar de la fuerte violencia del impacto, no fue fatal. En diálogo con el programa Entretiempo de AM550, el jefe de Bomberos de Centenario Patricio Álvarez hizo el relevamiento de los siniestros del fin de semana.

Sobre el lugar donde ocurrió este triple choque, el bombero manifestó que "es una zona complicada, el cruce es para los que van hacia Neuquén como para los que vienen. La velocidad mínima no se respeta, teniendo en cuenta que es un cruce".

En este hecho resultaron heridas siete personas de tres vehículos y algunos de ellos fueron trasladados al Hospital de Centenario, entre ellos niños. "Si bien tuvieron lesiones, luego de pocas horas quedaron fuera de peligro", detalló.

Dos heridos en otro siniestro

Al día siguiente, en la misma ruta hubo otro accidente, en la zona del Picadero, un sector similar al anterior ya que cuenta con dársenas de giro. En este caso un motociclista que se incorporó a la ruta sin luces ni señalización provocó un impacto contra otra moto y un auto, el cual debió hacer una maniobra evasiva, cruzando de carril peligrosamente hacia la izquierda. Como resultado ambos motociclistas terminaron con lesiones y uno de ellos fue trasladado al hospital de Neuquén.

"Observamos que aunque hay cartelería hay que insistir con las velocidades y sobre todo que sean visibles, teniendo en cuenta que la ruta 7 es una arteria muy concurrida, cada vez mayor. Antes estábamos acostumbrados a horas pico, hoy hay una congestión para ir y venir", agregó.

En cuanto a los radares, aclaró que en la zona no hay hace muchos años. "Los vehículos van casi al corte, ven el semáforo en amarillo y pasan a una velocidad realmente importante", destacó Álvarez. "Hay que insistir en la educación vial, por más que tengamos carnet de conducir, tenemos que tener presentes todas estas cuestiones de seguridad vial".

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