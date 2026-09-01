Un nuevo episodio de robo cobre afectó la actividad petrolera en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia. Durante la madrugada de este martes, delincuentes se llevaron unos 600 metros de cableado eléctrico en el yacimiento CDR, provocando la interrupción operativa de tres pozos de extracción de crudo y generando pérdidas en la producción.

El hecho fue detectado a las 00:08 en la Subestación BV-395, cuando la Sala de Control registró un corte de energía que, según la reconstrucción posterior, se habría producido entre la tarde y la noche del lunes 31 de agosto.

Un patrulla de la empresa Pecom encontró una funda de un serrucho en la escena - Foto: Noticias Argentinas

De acuerdo con los primeros informes, los autores del robo derribaron cinco postes y cortaron cuatro tramos de tendido eléctrico para apoderarse del cable de cobre. Durante la inspección realizada en el lugar, los investigadores encontraron la funda de un serrucho, elemento que podría aportar información para avanzar en la causa.

La intervención de la seguridad privada y el alcance del daño

A la 1:10 de este martes, una patrulla de la empresa Pecom llegó al sector afectado y constató la existencia de tendidos vandalizados. Minutos más tarde, a las 1:52, se confirmó el faltante de aproximadamente 600 metros de cable en la zona del Campamento Central.

La sustracción del tendido eléctrico dejó fuera de servicio a tres pozos petroleros, lo que impactó directamente en la producción del yacimiento. Según estimaciones difundidas por fuentes vinculadas al caso, la pérdida operativa alcanza los 15 metros cúbicos diarios de petróleo. Esto equivale, aproximadamente, a un rango de entre US$ 8.160 y US$ 8.630, dependiendo del tipo de crudo tomado como referencia de mercado, sin contar los costos asociados a la reposición de materiales y las tareas de reparación.

Así encontraron el alambre que protegía los tableros - Foto: Noticias Argentinas

Preocupación por el avance del robo de cobre en la región

Desde el sector petrolero crece la preocupación ante el crecimiento de los robos de cobre en distintas áreas industriales de la región. Pese a los sistemas de vigilancia y controles implementados, continúan registrándose ataques contra instalaciones energéticas y petroleras.

Este tipo de delitos no sólo produce pérdidas económicas para las empresas, sino que también afecta la continuidad de operaciones estratégicas vinculadas a la producción hidrocarburífera.

Investigación en marcha para identificar a los responsables

La investigación quedó a cargo de la Policía de Chubut, que trabaja sobre los rastros encontrados en la escena y en el relevamiento de posibles movimientos vinculados a la comercialización ilegal del cobre sustraído.

Además, se realizaron las denuncias correspondientes en las comisarías con jurisdicción en la zona. Los investigadores buscan determinar la identidad de los autores del hecho y establecer si existe vinculación con otras maniobras similares registradas en yacimientos de la región.