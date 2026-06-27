La operatoria habitual de la terminal portuaria de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia se vio alterada en la tarde de este viernes 26 de junio luego de que una grúa de gran porte colapsara dentro del predio del astillero local. El incidente generó momentos de tensión entre trabajadores y personal que se encontraba desarrollando tareas en ese sector.

De acuerdo con las primeras informaciones, recabadas por medios comodorenses, la estructura de izaje cedió desde su base y cayó sobre una de las plataformas operativas utilizadas para trabajos de reparación y mantenimiento de embarcaciones. El estruendo provocado por el desplome alertó de inmediato a las personas que se encontraban en las inmediaciones.

La caída ocurrió a metros de embarcaciones de Prefectura Naval Argentina

Uno de los aspectos más preocupantes del hecho fue la cercanía de la caída con el área donde se encontraban amarradas lanchas patrulleras de la Prefectura Naval Argentina (PNA). La pesada estructura impactó a escasa distancia de esas embarcaciones, lo que evitó por muy poco que el incidente derivara en daños mayores.

Fuentes presentes en el lugar indicaron que la diferencia de apenas algunos metros resultó determinante para que las unidades navales no fueran alcanzadas por los restos de la maquinaria.

No hubo heridos ni víctimas fatales

Pese a la magnitud del siniestro, no se registraron personas lesionadas. Testigos señalaron que, al momento del colapso, la zona donde cayó la grúa se encontraba temporalmente sin operarios trabajando, circunstancia que evitó consecuencias más graves.

El personal portuario vivió momentos de preocupación tras el accidente, aunque con el correr de los minutos se confirmó que ninguno de los trabajadores había resultado afectado.

Operativo de seguridad y peritajes en el astillero

Tras el desplome de la grúa, se desplegó un operativo de seguridad para resguardar el área y prevenir riesgos adicionales. Las autoridades dispusieron un cerco perimetral mientras equipos técnicos especializados comenzaron las tareas de evaluación de daños.

Además, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas que provocaron la falla estructural de la estructura. Los peritajes buscarán establecer la naturaleza del problema en el equipo.

Investigación para determinar responsabilidades

La investigación se encuentra aún en una etapa preliminar y se centra en la recopilación de evidencia técnica sobre el estado de la maquinaria y las condiciones en las que se desarrollaban las tareas en el astillero.

Por el momento, las autoridades no informaron hipótesis concluyentes sobre el origen del incidente. Los informes periciales serán determinantes para establecer si existieron fallas humanas, desperfectos técnicos o eventuales responsabilidades administrativas vinculadas al mantenimiento preventivo y la operación de la grúa.