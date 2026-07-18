WhatsApp: la Policía de Neuquén alertó sobre estafas virtuales y difundió recomendaciones para proteger las cuentas

Las estafas digitales continúan creciendo y WhatsApp se mantiene como una de las plataformas más utilizadas por los delincuentes para intentar acceder a información sensible de los usuarios. A través de mensajes falsos, suplantación de identidad o solicitudes engañosas, los ciberdelincuentes buscan obtener datos bancarios, tomar control de cuentas o concretar transferencias de dinero. Desde la Policía de Neuquén recordaron que los fraudes suelen aprovechar situaciones de urgencia o confianza para convencer a las víctimas de compartir información privada.

Qué datos nunca deben compartirse por WhatsApp

A través de un posteo realizado en sus redes sociales, la Policía de Neuquén remarcó que existen datos que bajo ninguna circunstancia deben ser entregados mediante mensajes, llamadas o videollamadas realizadas a través de la aplicación. Entre las principales recomendaciones de la fuerza provincial, destacaron:

No compartir los datos de tarjetas de débito o crédito .

. No mostrar la pantalla del teléfono durante videollamadas o funciones de compartir pantalla .

. No brindar información bancaria , incluso si quien la solicita aparenta representar a una empresa, entidad financiera u organismo oficial.

, incluso si quien la solicita aparenta representar a una empresa, entidad financiera u organismo oficial. Nunca compartir el código de verificación de seis dígitos que llega por SMS, ya que permite tomar control de la cuenta.

La Policía del Neuquén publicó este flyer con recomendaciones para no caer en intentos de estafa - Foto: Policía de Neuquén con los consejos de seguridad para

Cómo proteger una cuenta de WhatsApp de posibles fraudes

La Policía de Neuquén también difundió medidas preventivas para reforzar la seguridad de las cuentas y reducir los riesgos de sufrir una estafa. Entre ellas se encuentra la activación de la Verificación en Dos Pasos, una herramienta que agrega una capa adicional de protección para impedir accesos no autorizados.

Además, recomendaron extremar las precauciones cuando se reciben pedidos de dinero por mensaje.

La importancia de verificar antes de transferir dinero

Uno de los métodos más frecuentes consiste en la suplantación de identidad de familiares o amigos para solicitar transferencias urgentes. Por ese motivo, la Policía aconsejó que, ante cualquier pedido de dinero recibido por WhatsApp, se realice una llamada telefónica para confirmar que efectivamente se trata de la persona que envió el mensaje.

La recomendación apunta a evitar que las víctimas actúen impulsivamente y terminen concretando operaciones económicas bajo engaño.

Prevención y denuncia: claves para combatir las estafas virtuales

Las autoridades insistieron en que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz frente a los delitos informáticos. Mantenerse informado, verificar la identidad de los contactos y desconfiar de mensajes que soliciten datos sensibles son medidas fundamentales para reducir el riesgo.

Además, ante cualquier intento de fraude o sospecha de estafa, se recomienda conservar las conversaciones y realizar la denuncia correspondiente, Esto allana el camino y facilita tanto las investigaciones policiales como las eventuales medidas de la Justicia.