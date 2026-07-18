La curva del CPEM 1 volvió a convertirse en escenario de un siniestro vial en Centenario. Durante la madrugada de este sábado, una camioneta Ford Ranger perdió el control cuando circulaba por el acceso Jaime de Nevares y terminó impactando contra un poste de alumbrado público y el guardarraíl. A pesar de la violencia del choque, los tres ocupantes resultaron ilesos.

El incidente se registró alrededor de las 3 de la mañana, en medio de una noche marcada por la lluvia. Según informó Centenario Digital, la pickup se desplazaba desde Cinco Saltos hacia Centenario cuando, por motivos que aún buscan establecerse, salió de la calzada al llegar a una de las curvas más conflictivas de ese ingreso a la ciudad.

El conductor no había consumido alcohol

Personal de Tránsito Villa Obrera acudió al lugar y realizó el control de alcoholemia al conductor, cuyo resultado fue negativo. Esa constatación permitió descartar el consumo de alcohol como factor en el despiste.

Confirmaron que el conductor no tenía alcohol en sangre. Foto: gentileza Centenario Digital.

La fuerza también verificó que no hubo personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de Bomberos Voluntarios ni de equipos de emergencia sanitaria. La camioneta, en cambio, sufrió importantes daños en toda la parte frontal y en el lateral derecho como consecuencia del impacto.

El sector volvió a quedar bajo la lupa

El choque se produjo exactamente en el mismo tramo donde días atrás otro automovilista perdió el control de su vehículo, derribó una columna de hormigón y terminó con el rodado destruido. En aquella oportunidad, el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol.

Vecinos y conductores vuelven a señalar las condiciones del lugar. Las luminarias alcanzadas por el impacto permanecían fuera de servicio y la escasa iluminación dificulta advertir la dársena de giro para quienes llegan desde Cinco Saltos durante la noche.