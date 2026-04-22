El Tribunal Superior de Justicia aprobó el Protocolo para la Realización de los Exámenes Toxicológicos en el ámbito del Poder Judicial, en cumplimiento de la Ley N°3.531. La medida establece el procedimiento para la selección aleatoria y la realización de controles toxicológicos a magistrados, defensores y fiscales.

El protocolo se enmarca en las políticas institucionales de prevención, promoción de la salud laboral y fortalecimiento de entornos de trabajo saludables y libres del consumo de sustancias psicoactivas.

El procedimiento establecido en el documento garantiza transparencia e imparcialidad: a cada una de las personas alcanzadas por la normativa se les asignará un código identificador único y la selección se realizará mediante sorteo o sistema informático aleatorio que estará a cargo de funcionarios del Departamento de Salud Ocupacional y de la Dirección de Gestión Humana.

¿Cómo será el mecanismo?

El mecanismo de sorteos previsto por la normativa establece que, en cada trimestre, será sorteado el 25% del total de los sujetos alcanzados por la ley. Sin embargo, ese porcentaje no se determina en un único acto sino que se distribuye en sorteos semanales a lo largo de cada período trimestral.

Para el primer trimestre, el sorteo abarcará ese 25% sin distinción de antecedentes previos, dado que se trata del inicio del sistema. A partir del segundo trimestre, la composición de cada sorteo deberá respetar la siguiente proporción: 20% correspondiente a magistrados/as y funcionarios/as que nunca fueron sorteados/as con anterioridad, 5% correspondiente a quienes ya fueron incluidos/as en sorteos anteriores. Esta distinción se contemplará al momento de la codificación de los sujetos.

La Asociación de Funcionarios y Magistrados podrá designar un/a veedor/a para que asista a dicho sorteo, debiendo guardar la debida reserva y confidencialidad.

Serán notificadas 24 horas antes

Las personas seleccionadas serán notificadas con no más de 24 horas de anticipación por correo institucional, informándoles el lugar, día y horario del examen.

Todo el proceso se rige por los principios de confidencialidad, protección de datos personales conforme a la Ley Nacional N° 25.326, no discriminación y debido proceso. La difusión indebida de los datos de las personas seleccionadas constituye falta grave a los fines sumariales.

La autoridad técnica del proceso dentro del Poder Judicial es el Departamento de Salud Ocupacional, que podrá contar con la colaboración del Cuerpo Médico Forense para los operativos en el interior de la provincia.

Figueroa fue contundente: “La sociedad nos está mirando”

El gobernador Rolando Figueroa se refirió a la importancia del protocolo este lunes, en la demolición de una construcción ubicada en Bahía Blanca 555 de la ciudad de Neuquén, que estaba clausurada por haber sido identificada como un punto de comercialización de drogas.

“Es fundamental que los funcionarios públicos, como lo hemos hecho con Mariano (Gaido, el intendente de Neuquén), nos sometamos a todos los exámenes toxicológicos pertinentes”, manifestó.

“La sociedad nos está mirando de qué manera conducimos y estamos lejos de la droga”, aseveró y consideró que es importante porque “si no la política empieza a proteger a quienes le venden droga a la política”. “Nosotros estamos dando señales claras de que esto lo estamos haciendo en serio”, finalizó.



