Fuerte mensaje de Figueroa: “Vamos a perseguir en cada rincón a los que les destruyen la vida a nuestros chicos”

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este sábado el acto por el 40° aniversario de Caviahue-Copahue, donde respaldó el trabajo de la Policía del Neuquén en el marco de los operativos contra el narcotráfico y destacó los avances en la lucha contra el microtráfico en la provincia.

Durante su discurso, el mandatario afirmó: “Vamos a perseguir en cada rincón de la provincia a los que les destruyen la vida a nuestros chicos”, en referencia al combate contra la venta minorista de drogas.

El fiscal general José Gerez, el ministro de Seguridad Matías Nicolini y el jefe de la Policía neuquina, Tomás Díaz Pérez brindaron una conferencia de prensa este sábado.

En ese contexto, Figueroa también se refirió a un reciente operativo en el norte provincial: “Hoy estamos anunciando un secuestro de droga muy importante en Chos Malal”.

“Estamos muy orgullosos de nuestra Policía del Neuquén, que con la investigación y el seguimiento de cada uno de los temas, nos permite estar dándoles estas noticias a todos los vecinos”, destacó.

Fuerte mensaje contra el narcomenudeo

El gobernador recordó que desde el inicio de su gestión se impulsó una estrategia conjunta entre los poderes del Estado para enfrentar el narcomenudeo. En ese sentido, explicó: “Combatir el microtráfico o el narcomenudeo en la última etapa. No quiere decir que sea chico, sino que es la venta minorista”.

Figueroa también destacó la sanción de una normativa específica: “Hemos hecho una ley, hemos federalizado la lucha contra la droga, y esto lo podemos hacer porque tenemos una excelente policía; una policía honesta, trabajadora y que se enfoca en cada uno de los temas. Estamos muy orgullosos de nuestra Policía del Neuquén”.

El ministro de Seguridad Matías Nicolini viajó a Chos Malal.

Resultados y participación ciudadana

En relación a los avances obtenidos, el mandatario señaló: “Fíjense el cambio que tenemos: desde hace un año que asumimos la lucha contra la venta de droga en la parte minorista y ya tenemos 101 personas con sentencia”.

Además, valoró el aporte de la ciudadanía a través de canales de denuncia: destacó la importancia de las denuncias anónimas mediante el código QR, que permiten aportar información clave para las investigaciones.

Operativo histórico en Chos Malal

En paralelo al acto, la Policía del Neuquén informó sobre un allanamiento realizado en Chos Malal, donde se secuestró el equivalente a 68 mil dosis de cannabis sativa, además de dinero en efectivo, tres vehículos y teléfonos celulares.

El invernadero para el cultivo clandestino funcionaba en el barrio Centenario.

El procedimiento se realizó en un domicilio de calle 25 de Mayo, en el barrio Centenario I, en el marco de una investigación por narcotráfico. Una persona mayor de edad fue detenida y quedó a disposición de la Justicia, mientras que otros involucrados permanecen supeditados a la causa.

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron:

22.079 gramos de Cannabis Sativa

44 plantas de Cannabis Sativa (59.960 gramos de hojas y cogollos)

Aproximadamente $1,5 millones en efectivo

Una máquina contadora de dinero

Semillas naturales y sintéticas

Una balanza

Sistemas de invernaderos portátiles

Iluminación LED

Un extractor de aire

Además, fueron secuestrados tres vehículos: