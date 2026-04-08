Mientras se espera que se dé a conocer el índice de inflación de marzo, distintos sectores evalúan medidas para hacer frente a los aumentos de precios y la merma del poder adquisitivo. No ajenos a esto, en el Poder Judicial de la provincia de Neuquén impulsan una medida que busca beneficiar a trabajadores de ese sector.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Andrés Gustavo Mazieres, presentó este martes el proyecto de ley 18.242 para que el Poder Legislativo autorice una recomposición salarial del personal del Poder Judicial. Buscan que los aumentos se den en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La medida busca lograr un incremento anual en la escala de remuneraciones calculado en base al promedio del IPC nacional y el dela provincia de Neuquén. Se aplicará mediante ajustes trimestrales en función del índice para los meses de enero, febrero y marzo; abril, mayo y junio; julio, agosto y septiembre; octubre, noviembre y diciembre.

El texto del proyecto de ley especifica que la medida alcanzará a la asignación de la categoría MF-1 y a las asignaciones especiales creadas por los artículos 8° de la Ley 2350 (Remuneraciones del Poder Judicial Autarquía) y 5° y 6° de la ley 2526 (Escalafones).

Los fundamentos del proyecto de ley indican que la propuesta deriva de la necesidad de afrontar la eventual pérdida del poder adquisitivo en las remuneraciones, producto del impacto del proceso inflacionario. El objetivo es “otorgar previsibilidad, garantizar la paz social y por ende una efectiva prestación del servicio de justicia evitando conflictos y generando estabilidad en la gestión financiera”, afirma Mazieres, quien resalta que se trata de una política salarial en consonancia con los parámetros remuneratorios de la administración pública provincial.