El choque múltiple ocurrido sobre la Ruta 7 entre Centenario y Neuquén capital dejó seis personas involucradas que, según confirmó el Ministerio de Salud de la provincia, evolucionaron sin complicaciones y ya recibieron el alta médica.

Desde la cartera sanitaria detallaron que todos los pacientes presentaron traumatismos leves. “La situación fue controlada sin complicaciones. Todos los pacientes presentaron traumatismos leves y fueron dados de alta tras su evaluación; no fue necesario realizar derivaciones”, indicaron fuentes oficiales.

Entre los heridos había adultos y también menores de edad. En total, se asistió a tres chicos: una niña de 5 años, un niño de entre 8 y 9 años y otra niña de 11. Todos cursaron cuadros leves y no requirieron internación prolongada.

Además, se confirmó que dos de las personas afectadas son docentes. En esos casos, se activó el circuito correspondiente para que continúen los controles médicos a través de la ART.

El sistema de salud actuó con protocolo completo

Tras el impacto, los equipos médicos aplicaron el protocolo habitual para este tipo de situaciones. Una vez realizados los estudios y al no detectarse complicaciones, se otorgó el alta a todos los pacientes.

El accidente ocurrió el viernes por la tarde en un sector muy transitado del corredor petrolero, donde suelen registrarse siniestros viales. En este caso, la secuencia incluyó a varios vehículos y obligó a desplegar un operativo de asistencia en el lugar. Más allá del impacto inicial, el parte médico llevó tranquilidad: ninguno de los involucrados sufrió heridas graves.

El seguimiento ahora continuará de manera ambulatoria en los casos necesarios, mientras avanza la investigación para determinar cómo se produjo el choque.