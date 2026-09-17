La investigación por el triple crimen de Florencio Varela sumó este jueves a un nuevo imputado: David Alberto Godoy, un hombre que ya se encontraba detenido en una alcaidía de la Ciudad de Buenos Aires por una causa de robo.

Godoy fue identificado por investigadores de la DDI de La Matanza como un nuevo sospechoso dentro del expediente que investiga los asesinatos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, ocurrido en septiembre de 2025. Según las fuentes citadas por la investigación, habría participado en la captura de las tres víctimas y también habría estado presente en la vivienda de Florencio Varela donde fueron asesinadas.

Quién es el nuevo sospechoso detenido por el Triple Crimen de Florencio Varela con sello narco

El sospechoso, de nacionalidad argentina y vinculado al barrio Illia del Bajo Flores, había sido detenido en marzo de este año por la Policía de la Ciudad luego de un robo a mano armada. Desde entonces permanecía alojado en una alcaidía porteña, por lo que no se encontraba prófugo cuando los investigadores determinaron su presunta vinculación con el triple crimen.

Ahora será trasladado a dependencias de la DDI de La Matanza y deberá prestar declaración indagatoria ante la Justicia Federal de Morón. La causa está a cargo del juez federal Jorge Ernesto Rodríguez y permanece bajo secreto de sumario.

El caso

El caso tiene como víctimas a Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15. Las tres fueron vistas por última vez el 19 de septiembre de 2025 y sus cuerpos fueron encontrados cinco días después, enterrados en el patio de una vivienda de la localidad de Villa Vatteone, en Florencio Varela.

La incorporación de Godoy se produce pocos días después de una nueva serie de detenciones vinculadas con la investigación. A comienzos de septiembre fueron arrestadas cuatro personas en distintos allanamientos realizados en el Bajo Flores, Nueva Pompeya y Ezpeleta. Para los investigadores, esos sospechosos habrían cumplido distintos roles de apoyo, logística, ocultamiento de evidencias y circulación de drogas dentro de la estructura investigada.

La hipótesis central del expediente sostiene que los asesinatos estuvieron vinculados con una disputa narco y que las víctimas fueron llevadas mediante un engaño hasta la vivienda donde finalmente fueron asesinadas. Esa línea de investigación continúa bajo jurisdicción de la Justicia Federal de Morón.

Con la nueva imputación, el expediente vuelve a sumar un sospechoso que, a diferencia de otros acusados, ya se encontraba detenido por otra causa al momento de ser identificado por los investigadores. Su declaración y las pruebas incorporadas al expediente serán ahora determinantes para establecer qué participación habría tenido en los hechos.