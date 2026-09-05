A pocos días de cumplirse un año del asesinato de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela, la investigación judicial sumó un nuevo capítulo con la detención de cuatro sospechosos durante una serie de operativos realizados este sábado en la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del conurbano bonaerense.

Los detenidos son tres mujeres y un hombre, todos de nacionalidad peruana, quienes quedaron a disposición de la Justicia federal. Las indagatorias fueron programadas para este lunes 7 de septiembre.

La causa está a cargo del juez federal Jorge Rodríguez, del Departamento Judicial de Morón. El magistrado dispuso el secreto de sumario hasta que los nuevos imputados comparezcan ante la Justicia. El objetivo es preservar las medidas de prueba en curso y evitar filtraciones que puedan afectar la investigación.

Los procedimientos fueron solicitados por la fiscal Mariela Labozzetta y contaron con la participación de alrededor de 300 efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza.

La pesquisa apunta a determinar el grado de participación de los nuevos sospechosos dentro de una organización criminal que ya tiene a varios imputados procesados por el caso. Entre ellos figuran Tony Janzen Valverde Victoriano, Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Maximiliano Andrés Parra, Iara Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Mónica Débora Mujica, Celeste Magalí González Guerrero, Ariel Jeremías Alexis Giménez y Bernabé Jesús Mallón.

Todos están acusados por los delitos de triple homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, la participación de varias personas y mediar violencia de género.

Según la hipótesis de los investigadores, Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", habría tenido un rol central en la planificación y ejecución del hecho. La acusación sostiene que participó en distintas etapas del plan criminal, desde la captación y traslado de las víctimas hasta su cautiverio y posterior asesinato.

El caso que conmocionó a la provincia de Buenos Aires

Las tres jóvenes fueron vistas por última vez la noche del 19 de septiembre de 2025, cuando abordaron una camioneta Chevrolet blanca en inmediaciones de la rotonda de La Tablada. De acuerdo con la reconstrucción judicial, habían sido convocadas a una supuesta fiesta que en realidad formaba parte de una maniobra para atraerlas hacia una vivienda de Florencio Varela.

La investigación determinó que fueron llevadas a una casa ubicada en Chañar 702, donde permanecieron privadas de su libertad. Sus cuerpos fueron hallados el 24 de septiembre enterrados en un pozo en el patio trasero de la propiedad, tras varios días de búsqueda.

Para los investigadores, el móvil del crimen estaría relacionado con el robo previo de droga dentro de una estructura vinculada al narcotráfico. La acusación sostiene que la falsa fiesta fue utilizada como señuelo para exigir la devolución de cocaína presuntamente sustraída, situación que derivó en el asesinato de las tres jóvenes.

Con las nuevas detenciones, la Justicia busca reconstruir con mayor precisión la cadena de responsabilidades y determinar si aún existen otros involucrados en uno de los crímenes más impactantes registrados en la provincia de Buenos Aires durante los últimos años.