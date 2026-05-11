Una pareja fue detenida este sábado al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Rosario después de ser descubierta teniendo sexo durante un vuelo de Copa Airlines que llegaba desde Panamá. Los involucrados, identificados como Sandra O. y Mauricio C., al parecer no se conocían antes del vuelo.

El episodio ocurrió en los asientos 1F y 1E de la clase business. Tapados con una manta, los pasajeros cercanos notaron movimientos extraños y llamaron a las azafatas. El personal de la aerolínea los encontró semidesnudos, dio aviso a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y, al aterrizar, algunos tripulantes de Copa Airlines decidieron hacer la denuncia formal.

Ambos fueron trasladados a la Comisaría N°12 de la Policía de Santa Fe por orden del Ministerio Público Fiscal. La Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Rosario los notificó del inicio de una causa por el delito de exhibiciones obscenas y luego recuperaron la libertad. Por el momento no quedaron imputados formalmente.

El delito que se investiga no tiene pena de prisión prevista. Las resoluciones habituales en este tipo de casos incluyen el pago de una caución, trabajo comunitario, donación a una entidad benéfica o reglas de conducta, sin que el expediente avance a instancias mayores.

En las próximas horas la causa será reasignada a la Unidad Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual de Rosario, donde una nueva fiscalía definirá la situación procesal de los involucrados.