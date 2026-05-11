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Monitoreo urbano

Secuestraron casi 4 gramos de marihuana tras una intervención policial por disturbios en la vía pública

Un hombre y una mujer fueron inspeccionados tras un aviso por disturbio en la vía pública. Uno de ellos tenía casi 4 gramos de cannabis.

Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 11 de mayo de 2026 a las 16:46
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El hecho ocurrió durante la mañana del domingo

Personal policial encabezó un procedimiento en el oeste de la ciudad de Neuquén, donde secuestraron una pequeña cantidad de cannabis sativa tras intervenir ante una situación de desorden en la vía pública.

El hecho ocurrió durante la mañana del domingo, cuando personal de la Comisaría 16 acudió a la intersección de calles Marín y Godoy, luego de un aviso emitido por el centro de monitoreo que alertaba sobre un hombre y una mujer ocasionando disturbios en el sector.

Al arribar al lugar, los uniformados identificaron a ambas personas y realizaron un palpado preventivo. Durante el procedimiento, los efectivos observaron que la mujer llevaba en una mochila envoltorios sospechosos, los cuales arrojó al suelo al ser requerida para exhibirlos.

Por otra parte, el hombre manifestó portar hojas de marihuana entre sus pertenencias y exhibió voluntariamente un envoltorio de nylon color negro con sustancia vegetal.

Tras las pruebas orientativas realizadas en el lugar, se confirmó el secuestro de 3,55 gramos de cannabis sativa, mientras que la sustancia blanca hallada inicialmente arrojó resultado negativo para estupefacientes.

Finalmente, los elementos fueron incautados y las personas trasladadas a la sede policial.

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