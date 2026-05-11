Un llamado al 911 desencadenó este domingo un operativo policial en el barrio porteño de Once. Agentes de la Comisaría Vecinal 3A de la Policía de la Ciudad se trasladaron hasta la avenida Rivadavia al 3300 y encontraron un escenario que generó de inmediato la intervención de más efectivos: un auto estacionado con manchas de sangre y varios casquillos en el suelo.

El vehículo en cuestión es un Chevrolet Vectra. Las manchas de sangre estaban distribuidas en ambas puertas del lado derecho, y sobre el pavimento, junto al auto, los agentes hallaron seis vainas servidas de arma de fuego. El conjunto de elementos llevó a la policía a montar un amplio operativo en la zona.

El auto se encontraba cerrado con llave, lo que impidió el acceso inmediato a su interior. Ante esa situación, las autoridades resolvieron dejar una consigna policial permanente en el lugar hasta que se localice al propietario del vehículo.

La Unidad de Flagrancia Este tomó intervención en el caso y dispuso la realización de pericias en la escena. También ordenó labrar actuaciones bajo la figura de averiguación de ilícito, dado que por el momento se desconoce qué ocurrió en el lugar ni si hay personas heridas vinculadas al hallazgo.