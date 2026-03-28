La difusión de un video en las últimas horas volvió a poner en el centro del debate la situación judicial de uno de los asesinos del periodista Juan Caliani. En las imágenes, registradas por una cámara de seguridad, se observa al joven —identificado como M.H.— golpeando salvajemente a un conductor en plena calle, en un horario en el que, según la orden judicial vigente, debía permanecer en su domicilio.

El episodio ocurrió pasadas las 21 del 6 de marzo, lo que implica una nueva transgresión a las condiciones de libertad impuestas por la Justicia. Para la familia Caliani, lejos de tratarse de un hecho aislado, es una confirmación de lo que vienen denunciando desde el primer momento: la peligrosidad del acusado y un contexto de impunidad que, aseguran, se sostiene en el tiempo.

En diálogo con Pancho Casado en Informe Semanal por AM550, Ana Mercado, madre del periodista asesinado, fue contundente.

“Más que sorprendernos de esto que ocurrió, es confirmar lo que ocurrió en un primer momento: que es una persona peligrosa y que en cualquier momento iba a ocurrir algo para lamentar", aseguró.

"Esto es lo que sostenemos desde un primer momento: la peligrosidad, la falta de límites, de importancia por la vida de los demás. Ha dado muestras a lo largo de todo el tiempo de que esto está ocurriendo. En ningún momento dejó de tener esas conductas disruptivas, que fueron también avaladas, naturalizadas”, expresó.

El hecho adquiere una dimensión aún más sensible por su cercanía geográfica: la agresión ocurrió en inmediaciones de la vivienda de la familia Caliani, el mismo sector donde fue asesinado Juan el 1 de abril de 2024. A esto se suma otra situación escalofriante: uno de los acusados abrió un comercio a menos de 400 metros de la propiedad en la que le quitaron la vida al trabajador de prensa.

“El negocio que abrieron está en el camino de ingreso a nuestra casa, antes del semáforo, donde paramos cada vez que ingresamos por calle Ignacio Rivas. Nosotros tenemos que contemplar ese espectáculo de impunidad. En muchas oportunidades lo vemos parado en la puerta”, relató Mercado.

La madre del periodista también apuntó contra el impacto que esta situación genera en la vida cotidiana y en la comunidad:

“Es mucho lo que estamos pasando. Seguimos pasando. Y lo peor es que Juan no está con nosotros. El respeto por la vida parece que se ha olvidado por parte de la Justicia, el respeto por la vida de los vecinos, de todos los que rodean, que permanentemente están amenazados. La sola presencia y la forma de esta familia, de esta persona, Mateo Herrera, es de terror”.

Sobre el incumplimiento de las medidas judiciales, fue categórica: “Todas estas transgresiones que fueron expresadas en el juicio fueron justificadas por la defensa. Es un círculo vicioso. Hay, por parte del Ministerio Público de la Defensa y los dos defensores, una postura que más que defender termina cerca de un encubrimiento”.

En esa línea, advirtió sobre el mensaje que, a su entender, se está dando a la sociedad, que es el de la impunidad. “Se está legalizando la impunidad. Para la comunidad, para la sociedad toda, es un mensaje descorazonador”, lamentó.

"Yo creo que en realidad ellos se sienten dueños de ese territorio, porque mafiosamente son los dueños, controlan el miedo de la gente y pueden, según lo que ellos creen, hacer lo que se les antoje”, expresó Mercado.

En medio de este contexto, la familia y vecinos organizan una marcha para el próximo 1 de abril, cuando se cumplirá un nuevo aniversario del asesinato de Juan Caliani. La convocatoria será a las 17.30 en la esquina de Luis Beltrán y Saavedra.

¿Y si tenía un arma?

Por su parte, Jorge Caliani, padre del periodista, también expresó su preocupación tras la difusión del video y la cercanía cotidiana con el acusado. “Ahora que pasamos todos los días frente al negocio… yo paso tres o cuatro veces por día, más como está la confección ahora de la ruta que tiene ese paso uno de los pocos. Lo vemos en la calle todos los días. Menos mal que logramos identificar dónde es rápidamente como para no caer por error”, señaló.

“Entonces la familia Caliani pide justicia, pero yo creo que el resto también tiene que estar pidiendo que lo cuiden de ese tipo, porque en cualquier momento puede haber alguien más”,expresó Jorge.

En relación al ataque al conductor, remarcó la gravedad del hecho: “Y el señor que desgraciadamente atropelló el perro, pero tuvo la suerte de que este tipo no tenía un arma a mano”.

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