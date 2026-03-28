A pocos días de que se cumplan dos años del asesinato de Juan Caliani en Neuquén, la causa entra en una etapa decisiva. La próxima semana vence el plazo de revisión de la condena y podría definirse si los acusados comienzan a cumplir la pena de manera efectiva.

El abogado querellante, Federico Egea, confirmó en diálogo con Pancho Casado en Informe Semanal por AM550 que una vez resuelta la instancia judicial pendiente solicitarán que se avance con la ejecución de la condena. Según explicó, el escenario actual ya no admite dilaciones. "El planteo se va a hacer apenas se resuelva la impugnación. Entendemos que debe empezar a cumplir la condena”, señaló.

La querella sostiene que la condena debe hacerse efectiva

El planteo se apoya en la gravedad del hecho y en conductas recientes que, según la querella, refuerzan la preocupación sobre el comportamiento de uno de los condenados. Egea remarcó que no se trata solo de una condena en revisión, sino de una situación que genera inquietud en el entorno cercano.

En las últimas horas comenzó a circular un video de una cámara de seguridad en el que se ve a uno de los asesinos de Caliani (M.H.) golpeando salvajemente a una persona en plena calle y en un horario en el que el joven tenia que estar en su domicilio por orden judicial.

El abogado querellante, Federico Egea, junto a la madre y padre de Juan Caliani. Foto: gentileza Somos el valle

“El nivel de violencia que ha demostrado es muy alto. No consideramos que pueda seguir en libertad”, afirmó el abogado. También mencionó que existen antecedentes de conflictos previos y episodios de tensión en el barrio, lo que incrementa el temor entre vecinos.

El vencimiento de la impugnación está previsto para el 31 de marzo. A partir de esa fecha, el expediente podría avanzar rápidamente hacia una resolución sobre la situación del condenado.

Desde la querella anticipan que trabajarán en conjunto con la fiscalía para impulsar el pedido. La expectativa es que, una vez confirmada la sentencia, se ordene el cumplimiento efectivo de la pena. Con este escenario, la causa se encamina a un punto clave: definir si la condena comienza a hacerse efectiva.

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