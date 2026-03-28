El asesino del periodista Juan Caliani volvió a quedar en el centro de la polémica tras la difusión de un video en el que se lo ve propinando una brutal golpiza a un vecino en plena vía pública. El hecho ocurrió el pasado 6 de marzo, aunque las imágenes se conocieron recién en las últimas horas.

Según se informó, el episodio tuvo lugar alrededor de las 21 en la intersección de Cacique Cheuquel e Ignacio Rivas. La víctima, un hombre de 50 años, había atropellado accidentalmente a un perro mientras circulaba en su vehículo. Lejos de darse a la fuga, detuvo la marcha para hacerse cargo de la situación, pero al descender fue atacado violentamente.

De acuerdo al relato, el agresor —identificado como M. H.— reaccionó con una lluvia de golpes que dejaron al hombre con lesiones de consideración. Producto del ataque, sufrió la rotura de un diente y traumatismos en la cabeza y otras partes del cuerpo, por lo que debió ser trasladado a la clínica Pasteur, donde recibió atención médica. Pese a la gravedad de las heridas, la víctima no había radicado la denuncia en su momento.

El joven asesino tenía que estar a las 21 en su casa, por orden judicial, pero a esa hora se lo vio propinando la brutal golpiza al conductor.

El asesinato del periodista

La difusión del video reavivó la preocupación por la situación judicial del joven, quien fue condenado por el crimen del periodista Juan Caliani, ocurrido el 1 de abril de 2024 en su vivienda del barrio neuquino donde residía.

De acuerdo con la investigación, dos adolescentes ingresaron al quincho de la casa con fines de robo. Tras sustraer herramientas, bebidas y otros elementos, fueron sorprendidos por Caliani. En ese momento, uno de los jóvenes lo sujetó mientras el otro lo atacó con un cuchillo, provocándole heridas mortales en el tórax.

Ambos imputados, que al momento del hecho eran menores de edad, confesaron su participación como coautores de homicidio en ocasión de robo en un juicio abreviado. Sin embargo, no fueron enviados a prisión y permanecen en libertad bajo un régimen de control judicial, en el marco de la Ley provincial 2302 que regula el proceso penal juvenil en Neuquén.

Actualmente, los acusados pueden circular durante el día, aunque tienen prohibido salir después de las 21, consumir alcohol o sustancias, y son sometidos a rondines policiales nocturnos para verificar el cumplimiento de las medidas.