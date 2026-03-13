El Tribunal de Impugnación de Neuquén realizó una audiencia para analizar el recurso presentado por el Ministerio Público de la Defensa, que busca reducir las condenas de 6 y 9 años de prisión impuestas a los dos adolescentes declarados responsables del homicidio del periodista Juan Caliani.

La sentencia original fue dictada por el juez de Niñez y Adolescencia Dardo Bordón. Durante la audiencia, la defensa —representada por los abogados López y la defensora interviniente— expuso los argumentos para solicitar una pena menor.

Luego fue el turno del fiscal de Delitos Juveniles, Germán Martín, quien defendió el fallo de primera instancia y sostuvo que la condena es proporcional a la gravedad del hecho.

Tras escuchar a las partes, el tribunal integrado por Richard Trincheri, Federico Sommer y Florencia Martini anunció que tomará diez días hábiles para resolver si confirma la sentencia o hace lugar al pedido de reducción.

Jorge Caliani: “Necesitamos una justicia reparadora”

En medio del proceso judicial, Jorge Caliani, padre del periodista asesinado, expresó su postura sobre el avance del caso.

En una entrevista con el programa “Entretiempo”, que se emite por AM550 La Primera, señaló que la familia espera que el proceso concluya con una resolución definitiva.

“Nosotros queremos una justicia reparadora por lo de Juan. La familia necesita una justicia que repare, en parte, todo el daño que nos han hecho”, afirmó.

También describió el impacto que el crimen generó en el entorno familiar.

“El daño fue quitarnos a Juan, pero además vienen todos los daños colaterales: crisis psicológicas, tratamientos psiquiátricos y un dolor permanente en toda la familia”, expresó.

La postura de la fiscalía

Durante la audiencia, el fiscal Martín reiteró que la sentencia dictada por Bordón debe mantenerse.

Según explicó, el fallo coincide con el pedido realizado por el Ministerio Público Fiscal durante el juicio y se basa en un proceso complejo con numerosos testimonios y pruebas.

“La sentencia es justa, razonada, proporcional y detallada”, sostuvo el fiscal al defender las penas impuestas a los dos adolescentes.

La situación actual de los condenados

Mientras se define la impugnación, los dos jóvenes se encuentran en libertad bajo un régimen de control judicial.

De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, los adolescentes pueden circular libremente durante el día, aunque deben cumplir ciertas restricciones:

No pueden salir después de las 21 horas .

Tienen prohibido consumir alcohol o sustancias .

Se realizan rondines policiales nocturnos para verificar el cumplimiento de las medidas y evitar una eventual fuga.

El caso se tramita bajo el régimen de la Ley provincial 2302, que regula el proceso penal juvenil en Neuquén.

El impacto en la familia de Juan Caliani

A casi dos años del crimen, la familia de Juan Caliani volvió a reclamar una resolución definitiva del proceso judicial.

Jorge Caliani, padre de la víctima, sostuvo que esperan una “justicia reparadora” que permita cerrar una etapa marcada por el dolor.

“El daño fue quitarnos a Juan, pero también hay daños colaterales: crisis psicológicas, tratamientos psiquiátricos y mucho dolor en toda la familia”, expresó.

También cuestionó que los responsables del homicidio permanezcan en libertad mientras continúa el proceso judicial.

Un festival para recordarlo

En paralelo al proceso judicial, familiares y allegados organizan un festival homenaje para recordar al periodista asesinado.

La actividad está prevista para el 1 de abril, fecha en la que se cumplirán dos años del crimen, y contará con bandas musicales y actividades culturales. El lugar será confirmado en los próximos días.

Según la familia, el objetivo es recordar a Juan Caliani por sus pasiones, entre ellas el fútbol y la música.

Cómo fue el crimen que conmocionó a Neuquén

El homicidio ocurrió el 1 de abril de 2024, cerca de las 23.45, en la vivienda de la víctima ubicada en la esquina de Luis Beltrán y Cacique Purrán, en la ciudad de Neuquén.

Según la investigación judicial:

Dos adolescentes ingresaron al quincho de la casa para robar herramientas, bebidas y una valija.

Los elementos fueron trasladados al techo del inmueble.

Al escuchar ruidos, Juan Caliani salió de su dormitorio y se encontró con los intrusos.

Uno de los jóvenes lo sujetó mientras el otro lo atacó con un cuchillo, provocándole dos heridas mortales en el tórax.

Ambos adolescentes admitieron su responsabilidad como coautores del delito de homicidio en ocasión de robo.

La entrevista completa