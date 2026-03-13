El fiscal de Delitos Juveniles, Germán Martín, solicitó este viernes que se confirmen las penas de prisión efectiva de 6 y 9 años impuestas a los dos adolescentes que fueron declarados responsables por el homicidio del periodista Juan Caliani.

El planteo se realizó durante una audiencia ante el Tribunal de Impugnación de Neuquén, luego de que la defensa de los jóvenes presentara un recurso para intentar reducir las condenas.

Durante su exposición, el fiscal defendió la sentencia dictada en primera instancia y sostuvo que el fallo debe mantenerse por la gravedad del hecho y la solidez jurídica del proceso. “La sentencia es justa, razonada, proporcional y detallada, y cuenta con un sólido apoyo técnico, doctrinario y jurisprudencial”, afirmó.

Martín también remarcó que la resolución judicial se basó en un proceso complejo. “No se trata de una sentencia simple, ya que resume un juicio de 10 días con más de 50 testigos y analiza incluso tres condenas previas en el caso de uno de los adolescentes”, explicó.

El fiscal Germán Martín sostuvo que la sentencia debe mantenerse por la solidez técnica del fallo, la gravedad de los hechos y la falta de coherencia en los argumentos de la defensa.

El abogado particular que representa a la familia de la víctima adhirió al pedido de la fiscalía.

Tras escuchar a las partes, el tribunal integrado por los jueces Richard Trincheri, Federico Sommer y la jueza Florencia Martini pasó a deliberar y dará a conocer su decisión dentro del plazo legal de diez días.

Debido a que el caso involucra a menores de edad, la difusión de la audiencia tuvo restricciones establecidas por la legislación vigente.

. “La sentencia es justa, razonada, proporcional y detallada, y cuenta con un sólido apoyo técnico, doctrinario y jurisprudencial”, afirmó Martín.

El juicio y las condenas

Los dos jóvenes fueron juzgados bajo el régimen de la Ley provincial 2302, ya que al momento del crimen tenían 16 y 17 años. En mayo de 2025 admitieron su responsabilidad como coautores del delito de homicidio en ocasión de robo, previsto en el artículo 165 del Código Penal. Cuando ambos cumplieron los 18 años, el proceso avanzó hacia la etapa de fijación de las penas.

Las condenas fueron establecidas en diciembre por el juez de Niñez y Adolescencia Dardo Bordón, quien determinó 6 años de prisión efectiva para el adolescente que sujetó a la víctima y 9 años de prisión efectiva para el que lo apuñaló.

En el caso del joven condenado a la pena mayor, la sentencia también incluyó dos hechos previos: un hurto con escalamiento en grado de tentativa ocurrido en enero de 2024 y un robo agravado en grado de tentativa cometido en marzo del mismo año.

El crimen que conmocionó a Neuquén

El homicidio ocurrió el 1 de abril de 2024 cerca de las 23.45 en la vivienda de la víctima, ubicada en la esquina de Luis Beltrán y Cacique Purrán, en la capital provincial.

Según la investigación, los dos adolescentes ingresaron por la puerta de un quincho que estaba conectado con la vivienda y comenzaron a robar cajas de herramientas, bebidas alcohólicas y una valija con ropa, elementos que fueron dejando en el techo del inmueble.

Al escuchar ruidos, Juan Caliani salió de su dormitorio y se encontró con los intrusos en el pasillo que une la casa con el quincho.

En ese momento, uno de los jóvenes lo sujetó mientras el otro tomó un cuchillo del quincho y le asestó dos puñaladas en el tórax. La víctima murió a causa de las heridas.

Ahora el Tribunal de Impugnación de Neuquén deberá resolver si ratifica las condenas o hace lugar al planteo de la defensa, una decisión que se conocerá en los próximos días