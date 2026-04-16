La mañana en el CPEM 71 de Centenario cambió de golpe este miércoles, cuando comenzaron a aparecer carteles con amenazas explícitas dentro del edificio. No eran mensajes aislados ni ambiguos: hablaban de un posible tiroteo, indicaban día y momento, y estaban dirigidos tanto a estudiantes como a directivos.

El impacto fue inmediato. La situación obligó a suspender las actividades del turno tarde y activó un operativo policial mientras crece la preocupación entre las familias.

Carteles en baños y sectores internos

De acuerdo a la información confirmada, al menos tres mensajes intimidantes fueron hallados dentro del establecimiento. Uno apareció en la salida hacia el patio trasero, otro en el baño de varones de planta baja y un tercero en el baño de mujeres.

Los textos, escritos con diferentes colores, advertían:

“Se les comunica que el día 16-04-26 va a haber un tiroteo en el primer recreo” y “no es joda va a haber un tiroteo hacia los directivos”, decían los mensajes.

El hallazgo se dio en distintos momentos y por distintas personas: un alumno de primer año encontró uno de los carteles, mientras que un auxiliar detectó otro en el sector de sanitarios. No se pudo determinar cuándo fueron colocados.

Sin cámaras y sin responsables

Uno de los principales obstáculos en la investigación es que el colegio no cuenta con cámaras de seguridad. Hasta ahora no hay sospechosos identificados ni pistas firmes sobre la autoría de los mensajes.

La denuncia fue radicada en la comisaría y tomó intervención la Fiscalía de Actuación Genérica, que dispuso el inicio de diligencias por parte de la Oficina de Investigaciones.

“Van cambiando las fechas de las amenazas”

En dialogo con "La mañana es de LA PRIMERA", que se emite por la AM550, el comisario César Deoseffe, jefe de la Comisaría 52 de esa localidad, confirmó que la situación generó una fuerte inquietud en toda la comunidad educativa. Explicó que los mensajes no fueron estáticos, sino que fueron modificándose.

“Van cambiando las fechas de las amenazas, se ve que son chicos chicos, por la letra. Indagamos y pedimos colaboración con los padres”, señaló.

También se refirió a versiones que circularon entre alumnos y familias sobre un posible origen en redes sociales:

“Según algunos menores y padres hay un video de TikTok como que había un desafío”, deslizó.

Presencia policial y “corredor seguro”

Ante el escenario, dispusieron reforzar la seguridad en la zona. Habrá presencia policial en los horarios de ingreso y salida, además de un patrullero en la puerta del establecimiento.

“Tenemos un corredor seguro en Centenario. Ponemos un servicio en la entrada y salida de los alumnos”, explicó el comisario.

Además, remarcó que el trabajo dentro de las escuelas requiere coordinación:

“Nosotros no podemos revisar a los alumnos, pero si docentes detectan algo ahí sí podemos”, precisó.

Clases suspendidas y familias en alerta

Como medida preventiva, las autoridades suspendieron las clases del turno tarde y convocaron a una jornada de reflexión bajo la consigna “escuela libre de violencia”.

Mientras tanto, el temor se trasladó a las familias. Muchos padres optaron por no enviar a sus hijos hasta que haya certezas sobre lo ocurrido.

La investigación sigue abierta, en un contexto donde cada nuevo dato se vuelve clave para determinar si se trató de una amenaza concreta o de una acción impulsada desde el entorno digital que terminó desbordando a toda la comunidad educativa.