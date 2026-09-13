Un vehículo particular cayó al desagüe de calle Percy Clark de Plottier este sábado a la medianoche tras un siniestro vial. Bomberos asistió y realizó tareas de prevención ante el derrame de combustible. No hubo personas lesionadas.

El operativo estuvo a cargo del móvil 25 de los Bomberos Voluntarios de Plottier, que fue convocado a solicitud de Tránsito Municipal para colaborar con la recuperación del vehículo y realizar tareas de prevención.

Al llegar al lugar, los bomberos verificaron el interior del rodado y constataron que había derramado combustible. Por este motivo, realizaron tareas preventivas para evitar un posible incendio.

Luego, con la ayuda de una grúa y una camilla, se llevaron adelante las maniobras necesarias para retirar el vehículo del desagüe.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Plottier, no hubo personas lesionadas como consecuencia del incidente.