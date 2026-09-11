Un numeroso grupo de personas se reunió durante la madrugada de este viernes 11 de septiembre en una plaza del barrio Chacay de la ciudad Plottier, donde la Policía advirtió que se realizaron disparos al aire. El episodio ocurrió cerca de las 3:30 y generó la intervención de efectivos de la Comisaría 7°.

Según informaron fuentes policiales, vecinos alertaron sobre la presencia de varias personas en el espacio público. Cuando los uniformados llegaron al lugar, algunos de los presentes comenzaron a retirarse y, en ese momento, observaron a un Volkswagen Vento gris que se alejaba de la zona y efectuó tres disparos.

Un auto fue seguido tras los disparos

Ante esa situación, el personal policial inició un seguimiento del vehículo para identificar a sus ocupantes. Minutos después, lograron detener la marcha del rodado en el que circulaban dos hombres que iban en su interior.

La Policía encontró un arma de fuego, municiones y una vaina dentro del vehículo.

Durante la inspección del auto, los efectivos encontraron un arma de fuego ubicada entre el asiento del conductor y el freno de mano. También hallaron una caja con municiones y una vaina servida, elementos que quedaron incorporados al procedimiento.

Los dos ocupantes del vehículo fueron trasladados hasta la dependencia policial, mientras que el Volkswagen Vento quedó retenido para realizar las actuaciones correspondientes.

El Volkswagen Vento fue secuestrado tras la persecución iniciada luego de los disparos.

La intervención se produjo luego de que los vecinos alertaran sobre una situación que generó preocupación en el sector, debido a la presencia de numerosas personas durante la madrugada y la posible utilización de un arma de fuego.

Investigación por lo ocurrido en el barrio Chacay

Ahora, la Justicia deberá avanzar en la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los disparos y establecer las responsabilidades de los involucrados.

Desde la Policía indicaron que la rápida llegada de los efectivos permitió identificar a quienes se encontraban en el lugar y poner los elementos encontrados a disposición de las autoridades judiciales. El episodio ocurrió en una zona residencial de Plottier y quedó bajo análisis mientras continúan las diligencias para esclarecer lo sucedido durante la madrugada.