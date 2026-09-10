Luego de varios años de reclamos por el deterioro y la falta de iluminación, comenzaron los trabajos de recuperación de la multitrocha de la Ruta Nacional 22 a su paso por Plottier.

Durante muchos años la falta de mantenimiento de Vialidad Nacional provocó condiciones de inseguridad, choques y un alto riesgo de siniestros fatales en el sector.

Por ello, la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier había solicitado en reiteradas oportunidades autorización para intervenir, realizar mejoras y mantener la iluminación, pero no había logrado obtener la habilitación correspondiente.

A partir de una gestión y decisión política del gobernador Rolando Figueroa, la Coope volvió a tener jurisdicción para trabajar sobre esta traza y puso en marcha un plan integral y complementario de obras.

Cómo serán las nuevas luminarias

La primera etapa contempla la recuperación de la iluminación mediante el reemplazo de luminarias de 100 watts por nuevos equipos LED de 200 watts. Las tareas se ejecutan por tramos y en ambos lados de la multitrocha, desde la calle Río Colorado hasta Lugones.

El plan también incluye la colocación de las columnas faltantes, el recambio de postes dañados como consecuencia de distintos accidentes de tránsito y la incorporación de una innovadora iluminación con tecnología LED de colores.

Desde la Coope solicitaron a los conductores circular con máxima precaución, respetar la señalización y reducir la velocidad, debido a la presencia de operarios, vehículos y equipos trabajando en ambas manos de la Ruta Nacional 22.