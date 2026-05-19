Lo que empezó como una causa por robo

Un robo de herramientas denunciado días atrás en el barrio Eluney de Centenario terminó exponiendo un escenario mucho más delicado que el investigado al comienzo. Cuando la Policía allanó dos viviendas del barrio 120 Viviendas para recuperar los elementos sustraídos, encontró además droga, un revólver calibre 38 con municiones y demoró a una mujer mayor de edad.

La investigación comenzó tras una denuncia realizada durante mayo por un robo en el barrio Eluney. La víctima había reportado el faltante de herramientas y distintos elementos de trabajo.

Con intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II y efectivos de la Comisaría 52 avanzaron sobre dos viviendas del barrio 120 Viviendas.

En menos de 36 horas, los investigadores reunieron información suficiente para solicitar las medidas judiciales y realizar los allanamientos.

Herramientas, dinero y una escena que cambió todo

Cuando los efectivos ingresaron a los domicilios encontraron distintos objetos considerados clave para la causa. Entre ellos había herramientas eléctricas y manuales, dinero en efectivo y una caja completa con elementos presuntamente vinculados al robo denunciado.

La Policía secuestró amoladoras, un taladro y un serrucho, entre otros elementos.

Pero durante la requisa apareció algo que cambió el foco del operativo.

El hallazgo que agravó la situación

Dentro de una de las viviendas los efectivos encontraron un revólver calibre 38 junto a cartuchos del mismo calibre. El arma fue secuestrada por orden judicial.

En paralelo, intervino personal de Antinarcóticos, que detectó sustancias estupefacientes en el lugar. Según informaron fuentes policiales, secuestraron cogollos de cannabis sativa y clorhidrato de cocaína.

La situación derivó además en la demora de una mujer mayor de edad que se encontraba en uno de los domicilios allanados.

Una investigación que avanzó rápido

Desde la fuerza destacaron que el trabajo investigativo permitió avanzar con rapidez sobre los sospechosos y recuperar parte de los elementos denunciados como robados.

Ahora la causa no solo apunta al robo ocurrido en barrio Eluney. El hallazgo del arma y las drogas abrió nuevas líneas de investigación que podrían complicar aún más a las personas involucradas.