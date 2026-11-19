A partir del requerimiento del Ministerio Público Fiscal, dos hombres quedaron constituidos en detenidos y comenzaron a cumplir sus penas de prisión efectiva.

La audiencia se realizó ayer en Junín de los Andes con la intervención del asistente letrado del Ministerio Público Fiscal Federico Sura. Las partes intervinientes acordaron renunciar a los plazos procesales pendientes para ejecutar las sentencias de manera inmediata.

El funcionario de la fiscalía informó que se gestionó una vacante en la Unidad de Detención N° 31 de Zapala para alojar a Miguel Ángel Aguirre. Si bien la defensa solicitó que permaneciera en la localidad bajo prisión domiciliaria alegando razones de arraigo y salud, el juez Maximiliano Bagnat hizo lugar al planteo de la fiscalía y ordenó su inmediato traslado e ingreso a la unidad penitenciaria de Zapala, dejando asentado que será reubicado en la IV Circunscripción (Junín o San Martín de los Andes) en cuanto se libere un cupo.

Respecto de Tomás Fausto Giménez, el representante del Ministerio Público Fiscal explicó que, ante la falta actual de disponibilidad carcelaria en la región, resultaba procedente que inicie el cumplimiento de la condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria excepcional en una vivienda del barrio Nehuen Che.

El magistrado avaló el pedido fiscal y dispuso que Giménez cumpla la detención bajo la tutela de su madre, con colocación de tobillera electrónica y rondines aleatorios diarios a cargo del Escuadrón 33 de Gendarmería Nacional hasta tanto se concrete la instalación del dispositivo y se libere una plaza en una unidad de detención.

El mecanismo de la comercialización

La investigación desarrollada por el Ministerio Público Fiscal junto a la Policía Provincial determinó que la banda operó entre el 7 de enero y el 30 de abril de 2026 en Junín de los Andes.

Miguel Ángel Aguirre encabezaba la estructura obteniendo la cocaína y coordinando su fraccionamiento en dosis de 0,5 gramos en distintos domicilios que funcionaban como puntos de acopio. Durante los allanamientos realizados el 2 de mayo, las fuerzas de seguridad incautaron un total de 187,65 gramos de clorhidrato de cocaína.

Tomás Fausto Giménez era el encargado de acopiar y fraccionar la sustancia en el barrio Nehuenche.

Las ventas directas se realizaban en plazas y en la vía pública por parte de los revendedores de la organización, quienes canalizaban el dinero recaudado hacia el líder mediante transferencias por billeteras virtuales.