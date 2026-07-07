La investigación por la presunta fabricación y venta de licencias de conducir falsas en Neuquén comenzó con un detalle que terminó encendiendo todas las alarmas. Una persona intentó registrar su licencia en la aplicación Mi Argentina y el sistema no la reconoció como un documento válido. A partir de esa situación se abrió una causa judicial que ya tuvo allanamientos, cuatro personas demoradas y una línea investigativa que apunta también a una impresora robada hace varios años de una dependencia municipal.

La causa está a cargo de la fiscalía de Actuación Genérica, encabezada por el fiscal Andrés Azar, mientras que las tareas investigativas son realizadas por el Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Neuquén, en coordinación con el área municipal de Licencias de Conducir.

El documento que no existía en el sistema

El jefe del Departamento de Delitos Económicos, comisario inspector César Simón Juárez, explicó al móvil de la AM550, en diálogo con "La mañana es de la primera" que todo comenzó cuando una persona advirtió que no podía incorporar su licencia a la aplicación oficial.

"Se verifica la licencia y no cumplía con los requisitos para ser registrada", mencionó.

El comisario precisó que el documento "no estaba validado y no había sido emitido por las oficinas de Licencias de Conducir", lo que dio origen a la denuncia judicial.

A partir de esa presentación, el coordinador del área municipal amplió la denuncia y aportó nuevos datos sobre personas que, presuntamente, ofrecían licencias de conducir a cambio de dinero, sin cumplir con el trámite legal.

Cuatro demorados y una investigación que sigue abierta

Como parte de la investigación, la Policía realizó tres allanamientos y posteriormente una cuarta diligencia.

El operativo terminó con cuatro personas demoradas: dos mujeres y dos hombres. Según confirmó Juárez, todos fueron notificados de la causa y recuperaron la libertad mientras continúa la investigación judicial.

El comisario también indicó que la maniobra investigada consistía en ofrecer licencias a cambio de dinero para evitar o acelerar el trámite.

"Rondaba entre 160 mil a 300 mil pesos. Se requería agilizar los trámites para hacer entrega de una licencia por una suma monetaria", precisó el uniformado.

La pista de una impresora robada hace años

Uno de los elementos que ahora analiza la Justicia es una impresora especial para confeccionar licencias que fue robada hace varios años de las oficinas municipales.

Juárez confirmó que esa información fue incorporada a la causa.

"Otra información que aportó es que tiempo atrás había faltado una impresora que podría tener relación con el hecho", recordó.

Quien era director de Licencias de Conducir cuando ocurrió ese robo, el actual subsecretario de Transporte y Movilidad Urbana, Mauro Espinoza, sostuvo, en diálogo con la AM550, que conoce esa línea de investigación, aunque aclaró que será la Justicia la que determine si existe un vínculo.

"Entiendo que podría ser la misma, pero es un equipamiento que con el transcurrir de los años necesita soporte de insumos y difícilmente pueda seguir funcionando", afirmó.

También respaldó la investigación judicial y remarcó que quienes intentan obtener una licencia por fuera del sistema deben responder ante la Justicia.

"Quienes eligen el camino equivocado terminan a disposición de la Justicia", reclamó.

Además, recordó que el Sistema Nacional de Licencias fue implementado para garantizar la autenticidad de cada documento.

"Es una locura hacer ese tipo de cosas", se lamentó.

El municipio descarta que se imprimieran en equipos oficiales

Mientras la investigación avanza, el director de Licencias de Conducir de la Municipalidad, Lucas Padín, confirmó que ya detectaron alrededor de diez licencias falsas.

El funcionario explicó que muchas personas buscan conseguir rápidamente el carnet para acceder a empleos, especialmente vinculados a la industria petrolera, pero terminan recurriendo a maniobras ilegales que agravan su situación.

Padín también señaló que uno de los empleados investigados pertenece al área de Licencias de Conducir, aunque aseguró que, hasta el momento, tienen descartado que los documentos hayan sido confeccionados con las máquinas actualmente utilizadas por el municipio.

Además, recordó que la impresora robada hace cuatro años fue denunciada oportunamente y que esa circunstancia hoy forma parte de la investigación judicial.

Un trabajo conjunto para detectar las maniobras

Desde el inicio de la causa, el área municipal de Licencias de Conducir trabaja junto con la Policía y el Ministerio Público Fiscal para verificar cada documento sospechoso.

Juárez explicó que existe un intercambio permanente de información porque el propio sistema permite detectar cuándo una licencia no reúne los requisitos para ser validada.

Ese control fue, precisamente, el que permitió descubrir el primer documento irregular y abrir una investigación que ahora intenta establecer cómo operaba la presunta organización, cuántas licencias falsas llegaron a circular y cuál fue el origen de los equipos utilizados para confeccionarlas.