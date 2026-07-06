En el marco de una investigación por la presunta confección y comercialización de licencias nacionales de conducir apócrifas, personal del Departamento Delitos Económicos de la Policía del Neuquén llevó adelante una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Neuquén.

La causa se inició a partir de la detección de una licencia de conducir que no pudo ser validada mediante los sistemas oficiales. A partir de esa irregularidad, efectivos especializados desarrollaron una minuciosa investigación en conjunto con el Ministerio Público Fiscal.

Con la investigación lograron reunir eleementos que permitieron avanzar sobre una presunta organización dedicada a ofrecer licencias de conducir sin cumplir con los requisitos legales, utilizando comunicaciones telefónicas y transferencias bancarias como parte de la operatoria.

Qué encontraron en los allanamientos

Como resultado de las órdenes judiciales ejecutadas en tres domicilios de la capital, el personal policial secuestró doce teléfonos celulares, una tablet, un router, documentación de interés para la causa, nueve licencias nacionales de conducir y sellos aclaratorios que serían utilizados en la maniobra investigada.

Además, cuatro personas mayores de edad fueron demoradas y trasladadas a una dependencia policial para cumplir con las diligencias procesales de rigor, quedando a disposición de la Fiscalía interviniente.