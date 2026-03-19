El Tribunal Superior de Justicia ratificó las sentencias en la causa de la explosión de la escuela albergue de Aguada San Roque y rechazó los recursos interpuestos por las partes.

A través de cuatro resoluciones interlocutorias, la Sala Penal, integrada por los vocales Soledad Gennari y Alfredo Elosú Larumbe, desestimó las impugnaciones extraordinarias de los defensores y de la querella.

Héctor Villanueva Montalbán, Diego Bulgheroni, Sergio Percat, Alfredo Capdevilla y Carlos Alfredo Córdoba habían sido considerados responsables de estrago culposo agravado en concurso real con el delito de administración fraudulenta.

Fue el 17 de septiembre de 2024 cuando un tribunal integrado por los jueces Ignacio Pombo, Maximiliano Bagnat y Lisandro Borgonovo los declaró responsables.

Luego de eso, el 26 de febrero de 2025 impusieron penas de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos y para ejercer como ingenieros, arquitectos o maestros mayores de obra, de acuerdo a cada caso.

En agosto pasado, el Tribunal de Impugnación no hizo lugar a los recursos ordinarios presentados. La Sala Penal ratificó esa decisión y confirmó las resoluciones.

Cómo fue el caso de Aguada San Roque

El 29 de junio de 2021 hubo una explosión y luego un incendio en la escuela 144 de Aguada San Roque, a 50 kilómetros de Añelo. Dentro del edificio fallecieron el gasista Nicolás Francés y Nicolás Spinedi, por su parte, Mónica Jara logró salir por una ventana a pesar de las graves quemaduras que había sufrido y que provocaron su muerte el 12 de julio.

Cómo quedaron las condenas