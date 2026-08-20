Un camionero que había salido desde Río Segundo, Córdoba, llegó a General Roca después de recorrer cientos de kilómetros y se encontró con una situación que pudo haber terminado en tragedia: una persona había viajado sobre la rueda de auxilio, debajo del chasis del camión.

El hallazgo se produjo cuando el conductor se detuvo en una de las estaciones de servicio ubicadas sobre Ruta 22 y Avenida Roca. Recién allí advirtió que alguien había realizado parte del recorrido en una posición de extremo peligro.

Recorrió cientos de kilómetros bajo el camión

El conductor contó que había salido de Río Segundo y que durante el trayecto solamente había detenido su marcha en el peaje de James Craik, donde aseguró que pasó despacio.

“Estamos en Roca, acabo de llegar. Salí de Río Segundo, paré solamente en el peaje de James Craik, que pasé despacito”, contó el camionero.

La persona permaneció durante kilómetros sobre la rueda de auxilio, en la parte inferior del vehículo y expuesta al movimiento de un camión de gran porte.

“¿Dónde te subiste vos?”

Al descubrirlo, el camionero intentó saber cómo había llegado hasta allí.

“Flaco, eh. ¿qué hacés ahí?”, le preguntó. Después insistió: “¿dónde te subiste vos, de dónde saliste?”.

El hombre no respondió con palabras. Según contó el conductor, solamente realizó señas, como si tuviera una discapacidad en la voz, y luego se retiró del lugar.

Un riesgo que pudo terminar de la peor manera

Viajar sobre la rueda de auxilio y debajo del chasis de un camión durante cientos de kilómetros implica una exposición extrema. Una frenada, una maniobra inesperada o cualquier inconveniente durante el trayecto podía haber provocado una caída o consecuencias mucho más graves.

El camionero había iniciado su recorrido en Córdoba sin advertir que llevaba a otra persona en esa peligrosa posición.

Por ahora, quedaron sin respuesta las preguntas que surgieron después del hallazgo: quién era el hombre, dónde subió al camión y por qué terminó viajando durante cientos de kilómetros debajo del chasis.