Una muerte en medio de la espera para cruzar la cordillera

La espera para llegar a Chile quedó marcada por una tragedia. Un camionero mendocino murió este domingo cuando avanzaba hacia el paso internacional Pino Hachado, en un contexto de fuerte complicación climática que mantiene restringida la circulación en la cordillera neuquina.

El hecho ocurrió a unos 300 metros de la Aduana argentina, cuando el transportista formaba parte de una de las últimas tandas de camiones que habían sido autorizadas a continuar hacia la frontera.

El director de Defensa Civil de Las Lajas, José Daniel Vergara, confirmó que al llegar al lugar ya trabajaban efectivos de la Policía, Gendarmería y personal del hospital local.

"Es un camionero mayor de edad y lamentablemente falleció ahí. Las causas no se sabían, pero aparentemente fue por causas naturales", señaló en diálogo con La mañana es de La Primera, por AM550.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 27 de Las Lajas, mientras el personal de Salud deberá determinar oficialmente la causa del fallecimiento.

Vialidad Nacional pidió circular con extrema precaución en las rutas neuquinas por lluvias, hielo, bajas temperaturas y tránsito intenso.

El temporal mantiene bajo presión las rutas y los pasos internacionales: un solo cruce habilitado

Las condiciones en la cordillera continúan siendo complejas. Vialidad Nacional informó que toda la red vial neuquina permanece transitable con extrema precaución por lluvias de variada intensidad, fuertes vientos, sectores con hielo, bajas temperaturas y un tránsito muy intenso. Además, recordó que la portación de cadenas físicas es obligatoria para circular por las rutas nacionales.

En el caso de Pino Hachado, el paso internacional continúa cerrado por acumulación de nieve, hielo sobre la calzada, viento blanco y baja adherencia. También se advirtió sobre la presencia de animales sueltos y la posible caída de piedras en el kilómetro 48, mientras equipos de Vialidad Nacional trabajan en el lugar a la espera de un nuevo parte previsto para las 11:30.

En contraste, Cardenal Samoré permanece habilitado para todo tipo de vehículos, aunque con extrema precaución por calzada mojada, posibles sectores con hielo y pronóstico de lluvia y aguanieve. Las autoridades solicitaron mantener la distancia de frenado, evitar maniobras de sobrepaso y respetar las indicaciones del personal vial.

A este escenario se suma el cierre del paso Cristo Redentor, en Mendoza, que permanecerá inhabilitado al menos hasta los primeros días de agosto. Esa situación desvió buena parte del transporte internacional hacia Neuquén y convirtió a Pino Hachado en el principal corredor para los camiones que buscan cruzar a Chile, incrementando la presión sobre Las Lajas y el operativo que coordina el ingreso y egreso de las unidades.

Con capacidad para 250 camiones, el espacio cuenta con iluminación, baños químicos y un sistema de numeración para ordenar el cruce hacia Chile.

El predio ya trabaja al límite de su capacidad

Actualmente, unas 150 unidades permanecen en el predio preparado para recibir transportistas. El espacio tiene capacidad para albergar hasta 250 camiones y funciona como punto de espera hasta que las condiciones permiten reabrir el paso.

Vergara explicó que durante la noche del domingo completaron el ingreso de camiones que aguardaban en Zapala y Cutral Co., por lo que momentáneamente no pueden recibir más vehículos hasta que se liberen lugares.

"Si se habilita el paso comenzamos a coordinar con la Aduana y vamos sacando y recibiendo. Así es el trabajo para tener seguridad en las rutas y para no colapsar Las Lajas ni Pino Hachado", explicó.

Muchos transportistas llegan desde Mendoza después de varios días de viaje. Algunos llevan hasta diez días intentando cruzar la cordillera debido a las sucesivas interrupciones provocadas por el temporal.

El predio de Las Lajas alberga a unos 150 camiones y organiza la salida de las unidades cada vez que Pino Hachado logra habilitarse.

Un operativo permanente para que los camiones sigan avanzando

Mientras el clima define cuándo volverá a abrir la frontera, distintos organismos mantienen un operativo permanente para sostener el movimiento del transporte internacional.

Defensa Civil coordina las tareas junto a Policía, Tránsito, Gendarmería, Aduana, Vialidad y los equipos de Salud, que este domingo también intervinieron tras el fallecimiento del conductor.

En paralelo, el predio incorporó mejoras para hacer más ordenada la espera. Ahora cuenta con iluminación, baños químicos y un sistema de numeración que organiza la salida de los camiones cuando el paso es habilitado.

"Queremos que todos puedan llegar a destino. Que dentro de todo estén en un lugar cobijado y atendidos de la mejor manera", sostuvo Vergara.

El clima sigue condicionando el paso a Chile

El último parte de Vialidad Nacional confirmó que Pino Hachado continúa cerrado por nieve, hielo sobre la calzada, viento blanco y baja adherencia. Además, se mantiene el alerta por nevadas en la cordillera neuquina y el organismo advirtió que el tránsito es muy intenso en todos los corredores de la provincia.

Hasta que las condiciones mejoren, los camiones seguirán esperando en Las Lajas. Allí, cada reapertura del paso pone en marcha un delicado operativo para liberar espacio, ordenar la circulación y permitir que, de manera gradual, los transportistas continúen un viaje que para muchos comenzó hace más de una semana.